Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ın 44 milyar dolar vererek Twitter'ı satın almasının olumsuzlukları meşrulaştırmayacağını söyledi. Erdoğan, açıklamasında olumsuzluklara karşı gerekli yasal düzenlemelerin gelebileceğinin sinyallerini verdi.

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından Avrupa Birliği’nden Musk’a sert bir uyarı gelmişti. Elon Musk’ın biraz haylaz bir kişiliğinin olması, milyarlarca kullanıcısı olan Twitter konusunda endişeleri beraberinde getirmişti. Avrupa Birliği’nin uyarılarının ardından bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Suudi Arabistan ziyaretinden dönüş yapan Erdoğan, Twitter’ın Elon Musk tarafından satın alınmasıyla ilgili sorulan soruları cevapladı. Sosyal medyayla ilgili pek çok görüşünün olumsuz yönde olduğunu aktaran Erdoğan, bu sebeple gerekli çalışmalara ağırlık verileceğini dile getirdi.

“Daha önce de ‘Twitter cıvıtır’ demiştim”

Elon Musk’ın tepki çeken “Twitter’ı ifade özgürlüğü için satın alıyorum” açıklamasının ardından Musk’ın bu düşüncesi pek çok ülke başkanı tarafından kuralların gevşetilebileceğine yorulmuştu. Konuyla ilgili endişeli olduğunu aktaran isimlerden biri de bugün yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Sosyal medya platformunun Elon Musk 44 milyar dolar verip satın aldı diye meşrulaştırılamayacağının altını çizen Erdoğan, “Twitter ile ilgili Trump’ın mücadelesinde neler yaşandığını gördük” dedi ve “Ben daha önce de söylüyordum ‘Twitter cıvıtır’ diye, bunun ne olduğunu da zaten yaşıyoruz” cümlesini sözlerine ekledi.

Yeni yasal düzenlemeler gelebilir

Twitter’daki yeni olası düzenlemeler ile ilgili sorulan sorulara da içtenlikle yanıt veren Erdoğan, sosyal medya platformları konusunda endişeli olduğunu belirterek “Sosyal medyada iftira derseniz var, yalan derseniz yalan var. Tam anlamıyla olumsuzlukların, yalanın, yanlışın, her türlü fitnenin, fücurun olduğu bir yapı” sözleriyle sosyal medyayı olumsuz yönde kullanan kullanıcı sayısının fazlalığına dikkat çekti.

Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasından sonraki süreçte de ülkemizi düşüneceğini belirten Erdoğan, açıklamalarına “Sosyal medya konusunda doğrusu benim yaklaşımım olumlu değil, sosyal medyaya pek olumlu bakmıyorum. Ama sosyal medyayı bir kenara atmamız da mümkün değil. Onun için de gerekli olanı yapmamız lazım. Bu da nedir? Yasal düzenlemeler... Şu anda biz bu yasal düzenlemeleri yapmak için çalışıyoruz. Bu konuda gereken adımları süratle atacağız” sözlerini ekledi.

Erdoğan, Twitter’daki süregelen ve gelebilecek yeni olumsuzluklarla ilgili gelecek yeni yasal düzenlemelerin ne olduğuyla ilgili detay vermedi. Sosyal medyada çok konuşulan açıklamalarının ardından, akıllarda soru işaretleri kaldı. Yeni yasal düzenlemelerin, Twitter kurallarının gevşetilmesiyle ilgili bir önlem olması bekleniyor.