Geçtiğimiz gün Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın başı şimdiden Avrupa Birliği'yle dertte. AB iç pazar komisyon üyesi Thierry Breton, kuralları gevşetmesi durumunda Twitter'a yaptırım uygulanabileceğiyle ilgili Elon Musk'ı adeta tehdit etti.

Geçtiğimiz günlerde Twitter’dan büyük bir hisse satın alan Elon Musk, bu hamlesinin hemen ardından platformun tüm hisselerini satın almak için harekete geçmişti. Hisselerin tamamına sahip olmak için 44 milyar dolarlık teklif sunan Musk, geçtiğimiz gün amacına ulaşmış ve teklifi kabul edilerek Twitter’ın yeni sahibi olmuştu.

Bir süre öncesinde de Elon Musk’ın Twitter’ı satın almak için Tesla’nın hisselerinin bir kısmını satması gerektiği haberleri gündeme gelmişti. Twitter’ı satın aldıktan sonra da bu haberler Tesla hisselerinde büyük bir düşüşe sebep oldu. Tabii yine de bu Elon Musk’ın amacına ulaştığı gerçeğini değiştirmiyordu. Musk, şirketinin hisselerinde düşüşe sebep olmasına rağmen Twitter’ı almakta ısrarcı olmasının sebebini ‘ifade özgürlüğüne’ bağladı ancak bugün Avrupa Birliği’nden bu konuda ciddi bir uyarı geldi.

“Gereğinden fazla ‘denetimsiz’ kalırsa Twitter’ı cezalandırırız”

Elon Musk, Twitter’ı kullanıcıların kendini özgürce ifade edebildiği bir platform haline getirmek istediğini açıklamıştı. Ancak Musk’ın bu açıklaması Avrupa Birliği’nde endişelere sebep oldu. AB bugün yaptığı açıklamayla, Twitter kurallarının fazla esnetilmesi durumunda gerekli önlemlere başvuracaklarını bildirdi. AB’nin iç pazardan sorumlu komisyon üyelerinden Thierry Breton, The Financial Times'la yaptığı konuşmasında endişeleriyle ilgili adeta Musk'ı tehdit etti.

Breton konuşmasında “Elon, kurallar var. Rica ederim bunlar bizim kurallarımız. Burada geçerli olacak senin kuralların değil” sözlerine yer verdi ve Elon Musk’ın kafasına göre yeni kurallar getirmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Açıklamalarının diğer bölümünde söylemlerine daha sert bir dille devam eden Breton; nefret söylemi, şeffaflık ve ılımlılık gibi konularda AB yasalarına uymaması durumunda yaptırımların katlanarak artacağını dile getirdi. Elon Musk’ın kuralları fazla gevşetmesinin, AB'den elde edilen yıllık gelirlerde %6’lık kesintiye ve hatta Twitter’ın Avrupa’daki faaliyetlerinin yasaklanmasına kadar gidebileceğini de sözlerine ekledi.

Elon Musk'ın Breton'a cevabı ne olur bilinmez. Ancak Musk'ın söylemlerinin şimdiden endişe yarattığı ortada. İlerleyen günlerde Twitter'a gelecek olan yeni değişikliklerde Musk'ın Avrupa Birliği'nin bu sözlerini dikkate alıp almayacağını ise bekleyip göreceğiz.