Volvo'nun logosunun altında hem tarihsel sebepler hem de markanın vizyonu yatıyor. Peki ne anlama geliyor?

Sağlamlık dediğimiz zaman hepimizin aklına gelen ilk araba markası 'Volvo', bunu logosuna da yansıtıyor.

Gelin şimdi biraz geçmişe giderek Volvo’nun logosunun altında hangi anlamlar yatıyor, birlikte bakalım.

Volvo, 1927 yılında İsveç'in Göteborg şehrinde kuruldu.

Gustaf Larson ve Assar Gabrielsson tarafından kurulan Volvo’nun ilk otomobili ÖV4 modeliydi. Firma, kurulduğu günden beri dayanıklı ve güvenli araçlar üretmeyi amaçladı ve bu noktada öncü otomobillerden biri hâline geldi. Volvo, bu felsefeyi logolarına da yansıttı.

Marka, günümüze kadar 7 farklı logo kullandı.

Bizim hafızamıza kazanan güncel logosunda dairesel bir çerçeve içinde sağ üst köşeye doğru yönelmiş bir ok sembolü yer alıyor. Bu sembol, aynı zamanda demir elementinin de geleneksel simgesi. Bu da tabii ki güç, dayanıklılık ve sağlamlığı temsil ediyor. Logodaki şekil aynı zamanda mitolojide savaş tanrısı olarak bilinen Mars’ı da simgeliyor.

Volvo'nun logosu hem Mars'ın sembolüne hem de demirle ilişkilendirilen dayanıklılığa göndermede bulunuyor.

2021’e geldiğimizde Volvo, daha sade bir logo kullanımına başladı.

2021'e kadar üç boyutlu şekilde tasarlanan logo, eski versiyonlara kıyasla 3D efektlerden, gölgelerden ve metalik şekillerden arındırılarak daha basit ve düz hâle getirildi. Markaların son dönemde neden daha minimalist logolara yöneldiğiyle ilgili içeriğimize buradan göz atabilirsiniz:

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