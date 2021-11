Yayınlandığı günden bu yana birçok kez aldığı eleştirilerle haber konusu olan Cyberpunk 2077’nin Xbox Game Pass platformunda yer alıp almayacağıyla ilgili söylentilere oyunun geliştirici şirketi son noktayı koydu.

Son dönemde haber başlıklarında adı en fazla geçen oyunlar arasında yer alan ve küresel anlamda popülerlik kazanan Cyberpunk 2077 oyunu için olumsuz bir gelişme daha yaşandı. Yayınlandığı günden bu yana oyun içindeki hatalarıyla birçok oyuncu tarafından kenara itilen Cyberpunk 2077’in bu yıl büyük bir güncellemeyle bu sorunları kaldırması bekleniyordu. Ancak bu güncellemeler ani bir kararla 2022 yılına kadar ertelendi. Şimdiyse oyunun Xbox Game Pass’deki geleceği toz oldu.

İnternet üzerindeki söylentiler, bütün sorunlara rağmen Cyberpunk 2077’nin Game Pass’e ekleneceğine işaret ediyordu. Bunun sebebiyse Xbox’ın 17 Kasım tarihinde yayınladığı yeni bir videoydu. Xbox Game Pass Ultimate aboneleri için yayınlanan oyunların tanıtıldığı bu videoda Cyberpunk 2077’den de bir kare yer alıyordu. Bu da doğal olarak oyunun platformda yer alacağı sonucuna yöneltti. Fakat oyunun geliştirici şirketi CD Project, konuya netlik kazandıracak son açıklamayı yaptı.

Cyberpunk 2077, Xbox Game Pass’de yer almayacak:

Özellikle Reddit üzerinden yapılan söylentilere CD Project son noktayı koydu. Şirket, “Cyberpunk 2077 için Game Pass planımız yok” diyerek oyunun yakın bir zamanda platformda yer almayacağını net bir şekilde ifade etti. Fakat Xbox oyuncularını ilgilendiren bir diğer gelişme de The Elder Scrolls’dan geldi. Ortaya atılan yeni söylentilere göre The Elder Scrolls’un yeni oyunu Xbox’a özel olarak yayınlanabilir.

Xbox One, Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarının her birinden ulaşılabilen Xbox Game Pass, uzun bir deneme sürecinin ardından nihayet bu hafta yayınlandı. Platformun sunduğu en güzel özelliklerden birisiyse farklı Xbox konsolları için geliştirilen oyunların da oynanabiliyor olması. Yani Xbox One konsolundayken Xbox Series X oyunlarını da oynayabiliyorsunuz. Buna ek olarak oyunların indirilmeden oynanabiliyor olması da platformun sunduğu özellikler arasında yer alıyor.