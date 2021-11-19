Xbox Series X, Sadece 18 Günde 2.500 TL Zamlandı

Artan dolar kuru, video oyun tutkunlarını da ciddi anlamda etkilemeye başladı. Özellikle de Xbox Series X/S fiyatları, aniden çok sert bir şekilde yükselmeye başladı. Öyle ki 1 Kasım'da 7.000 TL'ye satın alınabilen Xbox Series X için 19 Kasım'da 9.499 TL istenir oldu...

Dolar kurunun sadece son birkaç gün içerisinde 1 TL civarında değerlenmesi, satın almak zorunda olduğumuz ya da satın almak istediğimiz ürünlerin fiyatını doğrudan etkiledi. Özellikle de teknoloji ile haşır neşir olan vatandaşlar, teknolojik ürünlerin ithal olması nedeniyle kara kara düşünmeye başladılar. Şimdi sizlere, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen yeni nesil oyun konsollarından Xbox Series X/S'in fiyatlarında yaşanan yükselişten bahsedeceğiz.

Xbox Series X, 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 6.000 TL civarında* satın alınabiliyordu. Piyasa serbestliği nedeniyle yalnızca küsürat oynuyor, fiyatlar 6.200 TL ila 6.900 TL aralığında karşımıza çıkıyordu. Konsolun fiyatı 1 Kasım 2021'de ise 7.000 TL civarına yükselmeye başlamıştı başlamıştı. Küsürat bölümü, yine piyasa serbestliği nedeniyle değişiyordu. Ancak şimdi, bu fiyatlara Xbox Series X almak hayal oldu desek yeridir. Zira yaptığımız incelemelerde, Xbox Series X için ödenmesi gereken tutarın en az 9.300 TL civarına yükselmiş olduğunu görüyoruz. En popüler perakende şirketleri ise Xbox Series X'i 9.499 TL'den satmaya başlamış durumdalar.

Xbox Series X'in fiyat değişimi, grafiklere böyle yansıdı

*Fiyat analiz platformu Cimri'den alınmıştır.

Xbox Series S için de durumun farklı olduğunu söyleyemiyoruz. Bu konsol için oluşturulan fiyat analizlerine baktığımızda, Xbox Series X'te olduğu gibi ciddi bir fiyat yükselişinin yaşandığına tanıklık ediyoruz. Bu bağlamda; 1 Ağustos 2021'de 3.500 TL'nin üzerinde değişen fiyatlarla satın alınabilen konsol, an itibarıyla 4.250 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. En popüler perakendecilere baktığımızda ise fiyatın 5.599 TL'ye kadar yükseldiğini görüyoruz...

Önü alınamayan dolar kurunun oyun konsollarındaki fiyatları biraz daha şişireceği aşikar. Üstelik bu fiyat yükselişlerinin sadece Xbox Series X/S'e özel olmadığını da belirtelim. PlayStation 5'ten tutun akıllı telefonlara kadar aklınıza gelebilecek tüm teknolojik ürünlerin fiyatı, geçtiğimiz birkaç gün içerisinde 1 TL'den fazla artan dolar kurunun etkisiyle yükselmeye devam edecek...