İstanbul merkezli bir oyun stüdyosu olan Cypher Games, tohum yatırım turunda 10 milyon dolar yatırım almayı başardı.

Son yıllarda oyun piyasasında sağlam adımlarla gelişmeye devam eden Türk oyun yapımcıları, dünya çapında çok büyük yatırımlar çekmeye devam ediyorlar. Son olarak Cypher Games, Raine Group önderliğinde gerçekleşen tohum yatırım turunda 10 milyon dolar yatırım çekmeyi başardı.

Yatırım turuna katılan isimler arasında Play Ventures, 500 Energing Europe, King'in kurucusu Riccardo Zacconi, Activision-Blizzard'ın eski yönetim kurulu başkan yardımcısı da olan, King Eski Yönetim Kurulu Başkanı Humam Sakhini, Tripledot Studios kurucusu Akın Babayiğit ve Light & Wonder eski CEO’su Barry Cottle gibi isimler de bulunuyordu.

Ekiplerini genişletecek ve lansmana hazırlanacaklar

Cypher Games'ten gelen açıklamalara göre firma bu yatırım ile öncelikle ekibini iki katına çıkaracak, ardından da gelecek yılın ilk yarısında match-3 türü oyunlarının lansmanını gerçekleştirecek. Cyper Games'in kurucu ortağı ve CEO'su Anıl Şimşek, “Son iki yıldır doğru ürünü tanımlamaya ve en iyi şekilde geliştirmeye odaklandık. Şimdi bu yatırım ile global pazara çıkışımızı hızlandıracağız.” ifadelerini kullandı. Şimşek ayrıca mobil oyun pazarının büyüyeceğine olan inancını da dile getirdi.

Raine Group kurucu ortağı John Salter, "Cypher’ın son derece yetenekli ekibiyle bu büyüme sürecinde yanlarında olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Oyun endüstrisindeki deneyimimizi ve global network'ümüzü kullanarak, yeni ürünlerinin interaktif eğlence dünyasında devrim yaratmasına destek olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." şeklinde konuştu. Cypher'a yatırım yapan isimler arasında yer alan Babayiğit ise “Anıl ve Cypher ekibinin şu ana kadar başardıklarıyla inanılmaz gurur duyuyorum. Cypher’ın üretimde mükemmel kaliteye olan tutkusu ve masadaki güçlü yatırımcı grubuyla birlikte yelken açtığı bu yeni fırsatlar için çok heyecanlıyım.” dedi.