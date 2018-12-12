Daimler Elektrikli Otomobillere 20 Milyar Euro Yatırım Yaptı

Daimler, Mercedes-Benz elektrikli otomobil üretiminin önünde çıkabilecek tüm engelleri, büyük yatırımlarla önceden çözüme ulaştırıyor.

Geleceğin taşıtlarının elektrikli araçlardan oluşacağı artık neredeyse herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ülkelerin emisyon politikaları ve yasal düzenlemelerinin yanı sıra, dev otomotiv şirketleri de artık elektrikli taşıt üretimi için muazzam yatırımlar yapıyor.

Alman otomotiv üreticisi Daimler, yakın gelecekte elektrikli araç üretimini artıracağını ve bununla ilgili gerekli altyapıyı da hızla hazırladıklarını daha önce birçok defa duyurdu. Geçtiğimiz günlerde ise elektrikli araçların kalbi olan güç kaynakları bataryaların üretimleri ile ilgili çok önemli bir adım attı. Dünya çapında çok yüksek üretim kapasitelerine sahip olan marka, elektrikli otomobil üretimi için de gelecekte önüne çıkabilecek tüm engelleri şimdiden ortadan kaldırıyor.

İsimlerini resmi olarak açıklamadığı çok sayıda farklı batarya üreticisiyle kontrat imzalayan şirket, 2030 senesine kadar olacak tüm elektrikli araçlar için şimdiden batarya tedarik sorununu çözmüş oldu. Böylesine büyük bir yatırım için de dev bir meblağ ödeyen Daimler, 20 milyar euro'yu kasasından çıkardı.

Yapılan anlaşmaya göre şirket sadece zamanında ve hızlı tedarik sağlamış olmayacak; aynı zamanda her zaman dönemin son teknolojisi olan üretimlerden hızlı şekilde faydalandırılacak.

Daimler, bunun dışında Mercedes-Benz elektrikli araçların geliştirilmesi ve üretilmesi için de 10 milyar euro gibi bir bütçe ayırırken, gelecekte toplam araç satışlarının yaklaşık %15 ile %25 arasında bir oranda elektrikli araçlara ait olmasını beklediklerini ifade etti.