Gün içerisinde birçok insanla iletişimde oluyoruz. Peki, arkadaşınızla sohbet ederken ya da bir konuşma yaparken dakikada kaç kelime söylediğinizi hiç merak ettiniz mi?

Mesleğe göre bazı değişkenlikler olsa da dakikada konuşulan kelime sayısının bir ortalaması var.

Bunun altında kalanlar yavaş, üstünde konuşanlar ise hızlı konuşan kabul ediliyor.

Kolay dinlenebilir olurken dakikada kaç kelime telaffuz ediyoruz?

Dikkat dağıtmayacak ve dinleyiciyi yormayacak bir şekilde konuşma esnasında dakikada ortalama 125 ila 175 kelime söylüyoruz.

Eğer teknik bilgi veya zor bir konu hakkında konuşma yapıyorsanız tabii ki kelime sayısında ve hızında düşüş yaşanıyor ancak herkesin anlayabileceği dilde konuşuyorsanız bu rakamlar arasında olmanız gerekiyor.

125’in altında kalıyorsanız yavaş konuşuyor, 175’in üzerine çıkıyorsanız da hızlı konuşuyor sayılıyorsunuz. Çok çok daha üstlerde iseniz zaten muhtemelen bir hızlı okuma ve konuşma eğitimi almış olmalısınız.

Hızlı konuşma, özellikle radyo, televizyon veya podcast programlarında daha dinamik ve etkileyici gibi olsa da bu durum birçok kişinin anlayış düzeyini zorlayabilir.

Konuşma hızı, mesleğe göre büyük farklılıklar gösterebiliyor.

Bir avukat olduğunuzu düşünelim. Savunma konuşmasında karmaşık terminolojiyi de aktarabilmek için genellikle daha yavaş ve dikkatli olabilirsiniz. Dinleyicilerin dikkatini de dağıtmamış olursunuz.

Öte yandan bir haber sunucusu ya da radyo spikeri iseniz de kısa sürede fazla bilgi vermeniz gerekiyor. Bunun durumda da 200 kelimelere kadar çıkılabiliyor. Tabii ki burada hedef kitleye de dikkat etmek gerekiyor. Aksi hâlde anlaşılmak daha zor olabiliyor.

Hızlı konuşmanın dezavantajları neler?

Hızlı konuşmak, enerji dolu ve ilgiyi canlı tutmak gibi düşünülse de söylediğimiz gibi anlaşılmayı ve dikkati dağıtıyor. Dinleyici, söylenenleri takip etmek etmekte zorlanabilir ve bu da önemli noktaların kaçması demek.

Bu nedenle de konuşurken anlaşılır olmak için ne çok hızlı ne de çok yavaş olmak gerekiyor. Yavaş konuşma da karşı tarafın ilgisini dağıtan bir unsur. Cümlenin sonunu beklerken araya başka düşünceler girebiliyor çünkü konudan kopuluyor.

Eğer siz de dakikada kaç kelime konuştuğunuzu merak ediyorsanız internetteki konuşma hızı testlerini ücretsiz şekilde deneyebilirsiniz.

Teste girenleri yoruma bekliyoruz.

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