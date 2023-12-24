Dünyadaki her dilin kendine has ses yapısı ve özellikleri var. En köklü dillerden biri olan Türkçedeki ses olayları da sözcüklerin doğru ve etkili bir şekilde telaffuz edilmesini sağlayan kurallar ve özellikleri içeriyor. Ünlü düşmesinden ünsüz türemesine kadar farklı başlıklar altında incelenen ses olayları, kendine özgü bir yapıya sahip.

Türkçenin zengin ve çeşitli dil yapısını anlamak için temel anahtarlardan biri olan ses olaylarının birden fazla olması ise öğrencilerin zorlanmasına neden olabiliyor. Eğer bu zamana kadar tam olarak anlamadıysanız veya hâlâ karıştırıyorsanız verdiğimiz ses olayları örnekleri ve konu anlatımı ile kısa sürede konuyu kavrayacaksınız.

“Türkçedeki ses olayları nelerdir?” diye araştıran, öğrenmek isteyen varsa sizi böyle alalım. Ders başlıyor.

Türkçedeki ses olayları nelerdir?

Ünlü daralması

Ünlü düşmesi

Ünsüz düşmesi

Ünsüz türemesi

Ünlü türemesi

Ünsüz yumuşaması

Ünsüz uyumu (ünsüz benzeşmesi, ünsüz Sertleşmesi)

Kaynaştırma harfleri

Ünlü daralması ve örnekleri:

a, e ile biten fiillerin şimdiki zaman çekimindeki yazımında a ünlüsü ı; e ünlüsü i, ü olur.

başlıyor / başla-yor

bekliyor / bekle-yor

oynuyor / oyna-yor

doymuyor / doyma-yor

izliyor / izle-yor

diyor / de-yor

gelmiyor / gelme-yor

gözlüyor / gözle-yor

a, e ile biten ve birden çok heceli fiillerin ünlüyle başlayan ek alması durumunda a, e ünlülerinde daralma görülür. Ancak bunlar söyleyişte geçerli olup yazıya geçmez.

başlayan

yaşayacak

atlayarak

saklayalı

atmayalım

gelmeyen

izlemeyecek

gitmeyerek

gizleyeli

besleyelim

Ancak “demek” ve “yemek” fiillerinin söyleyişindeki i ünlüsü yazıya da geçer.

diyen

diyerek

diyecek

diyelim

diye

yiyen

yi­yerek

yiyecek

yiyelim

yiye

yiyince

yiyip

Ünlü düşmesi ve örnekleri:

Ünlü düşmesi, Türk dilinde önemli bir yerdedir. Sözlüğe baktığımızda ön, orta ve son seste bazı ünlülerin düştüğünü görebilirsiniz. Ünlü düşmesini farklı gruplarda incelersek daha doğru olacak.

İki heceli bazı kelimelerin ünlü ile başlayan ek alması, ikinci hecelerdeki dar ünlülerin (ı, i, u, ü) düşmesine neden olur.

ağız / ağzı

alın / alnı

bağır / bağrım

beniz / benzi

beyin / beynimiz

boyun / boynu

böğür / böğrüm

burun / burnu

fikir / fikrimiz

geniz / genzi

göğüs / göğsün

gönül / gönlünüz

karın / karnı

oğul / oğlu

omuz / omzu

çevir- / çevril-

devir- / devril-

Yukarıdaki gibi orta hecedeki dar ünlü düşümüne dahil kelimelerle ikilemeler yapılırsa dar ünlü düşmez.

ağız ağıza

burun buruna

koyun koyuna (yatmak)

omuz omuza

devirden devire

nesilden nesile

oğuldan oğula

İçeri, şura, yukarı gibi sözler de ek aldıklarında sondaki ünlü düşmez.

içerde değil içeride

dışardan değil dışarıdan

ilerde değil ileride

şurda değil şurada

burda değil burada

orda değil orada

yukarda değil yukarıda

aşağda değil aşağıda

Bazı birleşik kelimelerde de ünlü düşmesi görülür.

kahve+altı / kahvaltı

kayın+ana / kaynana

şükür etmek / şükretmek

kayıp etmek / kaybetmek

güllü aş / güllaç

ne asıl / nasıl

Bazı kelimeler yapım eki aldığında ünlü düşmesi olur.

oyun-a / oyna

ileri-le / ilerle

“ile” bağlacı / edatı, bağlandığı cümlede ünlü düşmesine neden olabilir.

sevgisi ile / sevgisiyle

kedisi ile / kedisiyle

kalem ile / kalemle

Ünsüz düşmesi ve örnekleri:

Ünsüz düşmesi, söyleyiş güçlüğü veya zayıf sesler (g, h, n, l, r, y, z) nedeniyle ünsüz harfin düşmesidir. Sözü kestirmeden ifade etmek ve kolaya kaçmak için de bazı kelimelerde ünsüz düşmesi olur.

çabuk-cak / çabucak

sıcak-cık / sıcacık

minik-cik / minicik

ufak-cık / ufacık

büyük-cek / büyücek

bir daha/ bi daha

geliyor / geliyor

ast teğmen / asteğmen

Ünsüz türemesi ve örnekleri:

Bazı kelimeler Arapçadan dilimize girdi ve özgün biçimlerinde aslında sonunda ikiz ünsüz bulunuyordu. Türkçede ise bu kelimeler tek ünsüzle kullanılır. Ancak bu kelimelere ünlüyle başlayan ek ya da yardımcı eylem gelirse özgün biçimlerine geri dönerler ve ikiz ünsüzle telaffuz edilir.

hak / hakkı

his / hissi

ret / reddi

şer / şerri

tıp / tıbbı

zam / zammı

zan / zannı

af / affetmek, affediliş

his / hissetmek

zan / zannetmek

Ünlü türemesi ve örnekleri:

Türkçedeki özellikle yabancı kelimelerin başına veya ortasına bazı ünlüler gelir. Ünlü türemesinin sebebi, ses dizimine uymayan yapıların giderilmesidir.

bir-cik / biricik

genç-cik / gencecik

dar-cık / daracık

az-cık / azıcık

sapsağlam / sapasağlam

güpgündüz / güpegündüz

düpdüz / düpedüz

Ünsüz yumuşaması ve örnekleri:

Çok heceli kelimeler ünlüyle başlayan ek aldıklarında sondaki p, ç, t, k ünsüz harfleri yumuşar ve b, c, d, ğ’ye dönüşür.

kelep / kelebi

ağaç / ağacı

kazanç / kazancı

geçit / geçidi

kanat / kanadı

başak / başağı

bıçak / bıçağı

dolap / dolabı

burç / burcu

kilit / kilide

Birden fazla hece olmasına rağmen sonundaki ünsüzleri yumuşamayan bazı kelimeler de var.

anıt / anıtı

bulut / bulutu

kanıt / kanıtı

ölçüt / ölçütü

Eğer tek heceli kelimelerin sonunda p, ç, t, k ünsüzleri bulunuyorsa da iki ünlü arasındaki bu harfler korunur.

ak / akı

ek / eki

göç / göçü

kaç / kaçıncı

saç / saçı

suç / suçu

Tek heceli olsa bile sonundaki ünsüzü yumuşayan kelimeler de var.

but / budu

gök / göğü

dip / dibi

kurt / kurdu

yurt / yurdu

Bazı alıntı kelimelerde yumuşama olmaz.

ahlak / ahlaka

cumhuriyet / cumhuriyete

evrak /evraka

hukuk / hukuku

sepet / sepeti

tank / tankı

Özel isimleri yazarken sert ünsüz ile bitip ünlü ile başlayan bir ek aldığında yumuşama kuralına uyulmaz.

Faruk’u

Uşak’a

Ünsüz uyumu (ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi) ve örnekleri:

“Fıstıkçı şahap” kuralı dersek sanırım ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Türkçede sert ünsüzle yani p, ç, t, k, f, s, ş, h harfleri ile biten kelimeler sert ünsüzle başlayan ekler alır. C, d, g harfleri ç, t, k’ye dönüşür ve sertleşir. Hac, şad, yâd gibi bazı kelimeler ise bu örnek dışında kalır.

kitap / kitabı

cilt / cildi

sebep / sebebi

metot / metodu

ahenk / ahengi

renk / rengi

Kaynaştırma harfleri ve örnekleri:

Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana bulunmaz. Bunun için de ya ünlülerden biri düşer ya da araya kaynaştırma ünsüzü gelir. Türkçede aslında kaynaştırma ünsüzü “y” olsa da s, n, ş harfleri de bu görev için kullanılır.

kapı(y)a

tahta(y)ı

elbise(y)e

boya(y)acak

besle(y)ecek

gözle(y)en

ağla(y)ınca

oku(y)uş

dinle(y)iş

baba(y)ım

özle(y)ip

çanta(s)ı

anne(s)i

evdeki(n)i

o(n)suz

amca(s)ı(n)ın

yedi(ş)er

Tüm bunlar kafanızı karıştırıyor gibi dursa da aslında bol bol kullanarak ve bu esnada kontrol ederek konulara hakim olmak mümkün. Düzgün yazı yazmak isteyenler sözlükten faydalanabileceği gibi özellikle öğrenciler sık sık test çözerek ve tekrar yaparak da konuyu pekiştirebilir.

Türkçedeki ses olayları konu anlatımı içeriğimizi okuyana kadar bilmediğiniz bir örnek var mıydı? Yorumlara bekliyoruz.

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