Netflix, arkasında dünya çapında fenomen haline gelen Dark dizisinin yapımcılarının bulunduğu yeni dizisi 1899'u duyurdu. Dizi için kısa bir tanıtım videosu ya yayınlayan dijital yayın platformu, seyircilere yine kaos ve gizem dolu bir hikaye sunmayı hedefliyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film yayın servisi olan Netflix, arkasında unutulmaz dizilerinden Dark'ın yapımcıları Jantje Friese ve Baran Bo Odar'ın bulunduğu yeni dizisi 1899'un ilk tanıtım videosunu yayınladı ve diziyi resmen duyurdu.

En az Dark kadar karanlık bir atmosfer sunacak olan 1899'da, farklı uluslardan yolcuların aynı gemide yeni yüzyıl için umut dolu hayallerle Avrupa'dan New York'a göçünü seyredeceğiz. Ancak bu umut dolu yolculuk, yolda ikinci bir gemiyi keşfetmeleri ile bambaşka bir maceraya evrilir.

1899'da Türk dizilerini aratmayan bir ilişki ağı göreceğiz ve farklı uluslardan yolcular, geçmişlerini birleştiren bu ağ sayesinde birbirlerine bağlanacaklar. Dizi, yalnızca karakter olarak değil, oyuncu kadrosu olarak da farklı uluslardan isimlere yer verdiğinden birden çok dilin konuşulduğu bir dizi olacağını söyleyebiliriz.

Dizinin Jantje Friese ve Baran Bo Odar tarafından hayata geçirildiğini söylemiştik. 1899'un oyuncu kadrosunda ise Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, Maciej Musial, Lucas Lynggaard Tønnesen, Rosalie Craig, Clara Rosager, Maria Erwolter, Yann Gael, Mathilde Ollivier, José Pimentão, Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Flyn Edwards, Alexandre Willaume ve Anton Lasser bulunuyor.

1899 adlı yeni dizisi için "Eski kıtadan yenisine seyahat eden farklı uluslardan göçmenler, açık denizde sürüklenen başka bir gemiyle karşılaşınca kendilerini kâbus gibi bir bilmecenin içinde bulur" açıklamasını paylaşan Netflix, henüz bir yayın tarihi ise açıklamış değil.

1899 ilk tanıtım videosu