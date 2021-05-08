Days Gone’ın PC Sürümünde DLSS ve Işın İzleme Yok

Oyunculardan gelen soruları yanıtlayan Days Gone geliştiricileri, oyunun PC sürümünde ışın izleme ve DLSS teknolojilerinin olmayacağını açıkladı. Benzer bir durum, PC’ye gelen bir önceki PlayStation özel oyunu Horizon Zero Down’da da yaşanmıştı.

2019 yılında PlayStation 4 oyun konsoluna özel olarak geliştirilen Days Gone, oyunculardan genel anlamda olumlu yorumlar toplamıştı. Oyuncuları yakın zamanlarda sevindiren haberlerden biri de bu oyundan gelmişti. Sony, PlayStation 4 özel oyunu olan Days Gone’ın PC sürümünü yayınlayacağını açıklamış, oyunun Steam sayfasını da oluşturmuştu.

Oyunun PC sürümüne gelmesinin açıklanmasıyla merak edilen konulardan birisi yeni nesil teknolojileri destekleyip desteklemeyeceğiydi. Geçtiğimiz haftalarda Days Gone’ın PS5 (PS4 sürümü) ve PC sürümleri arasındaki grafik farkını gösteren bir video yayınlanmıştı. O videoda arada pek bir fark olmaması bu soruyu daha da ön plana taşımıştı. Bugünse Days Gone’ın geliştiricilerinden bu soruya bir yanıt geldi.

Işın izleme ve DLSS yok:

Oyunculardan gelen soruları cevaplandıran geliştiriciler Days Gone PC sürümünün NVIDIA’nın Deep Learning Super Sampling (DLSS) teknolojisini desteklemeyeceğini açıkladı. Bu teknoloji sayesinde oyunlar, daha düşük çözünürlüklerde çalıştırılsa da yüksek çözünürlüklü bir şekilde gösteriliyor, oyunların performansı artıyordu. Fakat tek kötü haber DLSS tarafından gelmedi. Geliştiriciler, DLSS’le birlikte oyunda ışın izleme teknolojisinin de olmayacağını açıkladı.

Bu iki büyük teknolojinin yoksunluğu oyunun PC sürümünü bekleyenleri üzecek olsa da Days Gone, PC’ye yine bazı özel seçenekler getirecek. Oyuncular, PC sürümünde daha yüksek detay seviyesi, yeşillik çizim mesafesi, gölge kalitesi, render, doku, görüş alanı gibi özelliklere sahip olacaklar. Ayrıca 60 FPS ya da limitsiz FPS ve ultra geniş açılı monitör desteği de oyunla birlikte sunulacak.

Sony’nin PC’ye getirdiği bir önceki PlayStation özel oyunu Horizon Zero Down’dı. Bu oyunda da oyuncular DLSS ve ışın izleme teknolojisinden yoksunlardı. Yine de oyunun görselliği PC oyuncuları tarafından sevilmişti. Dolayısıyla Days Gone’ın da benzer bir senaryoya sahip olmasını bekleyebiliriz.