Forza Street Android ve iOS İçin Çıkış Tarihi Belli Oldu

Forza Street, sokak yarışı heyecanını mobil cihazlara taşımaya hazırlanıyor. Microsoft, sevilen Forza serisine dayanan ücretsiz mobil oyunun Android ve iOS'a geleceği tarihi açıkladı.

Microsoft ve geliştirici Turn 10 Studios, yeni mobil oyunları Forza Street'in 5 Mayıs'ta Android ve iOS cihazlar için aynı anda ücretsiz olarak yayınlanacağını açıkladı. Forza Street için ön kayıt, Google Play ve Galaxy Store erişimi olan Android cihazlarla sınırlı kalacak.

Forza Street yayınlandıktan sonra ilk 1 ay içinde indirip oynayan oyuncular 2017 Ford GT, oyun içi para birimi ve kredileri içeren bir Founders Pack'i ücretsiz olarak alabilecekler. Oyunun mesaj kısmına gelecek olan ödüller, otomobil satın almak ve yükseltmek için kullanılabilecek.

Forza Street, sokak yarışı heyecanını avuçlarınızın arasına taşıyor

Forza Street, yarış severler istedikleri her yerde aksiyonu zirvede yaşayabilsin diye mobil cihazlara özel olarak tasarlandı. Yarışlar, Microsoft'un popüler Forza oyunlarından çok daha kısa. Bazı yarışlar ve hikaye odaklı modlar bir dakikadan daha az sürecek. Elbette oyunun ana odak noktalarından biri de araç alma ve yükseltme olacak.

Forza Street, ana Forza serisi kadar ciddi bir simülasyon olmayacak. Yine de klasik güçlü arabalardan modern spor ve retro süper arabalara kadar birçok seçenek sunacak. Oyuncular mobil cihazlarında hız ve adrenalin dolu sokak yarışlarına katılabilecekler.

Xbox Live kullanıcıları şimdiden koleksiyonlarını Windows 10'da oluşturmaya başlayabiliyorlar. Oyunda yapılan tüm ilerlemeler, yayınlandığında uygulamaya aktarılacak. Forza Street için Microsoft mağazasına buradan erişebilirsiniz. Ayrıca Android kullanıcıları, Forza Street'e ön kayıt yaptırmak için Google Play Store sayfasına buradan ulaşabilirler.