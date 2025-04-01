Death Stranding, 2019’da çıkan ilk oyunu ile tüm platformlarda 20 milyon oyuncuya ulaşarak önemli bir kilometre taşına ulaştı.

Kojima Productions, Death Stranding’in dünya çapında 20 milyon oyuncuya ulaştığını duyurdu. Görünüşe göre oyun, çıktığı tüm platformlarda yavaş yavaş büyüyerek bu sayıya ulaşmayı başardı.

Death Stranding, 2019’un sonunda önce PlayStation 4’e gelmişti. Sonrasında yavaş yavaş PlayStation 5, PC, Xbox, iOS ve hatta Amazon Luna’ya kadar yayıldı. Bu şekilde farklı sürümlerle daha fazla oyuncuya ulaşarak 20 milyon gibi ciddi bir oyuncu sayısına ulaşmayı başardı.

Geniş oyuncu kitlesinin ardından gözler devam oyununda

Oyunun, “Director's Cut” sürümüyle birlikte eklenen içeriklerle geliştiği de biliniyor. Serinin devam oyunu olan Death Stranding 2: On the Beach, 26 Haziran’da yalnızca PlayStation 5 için çıkacak. Devam oyununda ise Luca Marinelli tarafından canlandırılan Neil adlı yeni bir karakterin de yer alacağı açıklandı. Oyuncular ilk oyundaki yapının üzerine inşa edilen bu yeni yapımı deneyimleme fırsatı bulacak.

Death Stranding 2’nin diğer platformlara çıkıp çıkmayacağı konusunda şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Kojima Productions ilk oyunda izlediği çoklu platform stratejisini dikkate alarak benzer bir yol haritası izleyebileceğini önceki örnekle ortaya koydu.