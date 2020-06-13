Deathloop, PS5 ile 4K Çözünürlük ve 60 Fps Desteği Verecek

Arkane Studios tarafından geliştirilen Deathloop, yakın zamanda hem PS5 hem de Windows platformları için tanıtılabilir. Oyunun 4K çözünürlükte 60 FPS desteği vermesi bekleniyor.

Dishonored’ın yaratıcısı Arkane Studios tarafından geliştirilen Deathloop’a yönelik tanıtım ve oynanış videosu PS5 tanıtımında ortaya çıktı. Japon teknoloji devi Sony tarafından tanıtılan PS5 için hazırlanan oyunun ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu. PlayStation’a yönelik paylaşımların yapıldığı blog sayfasında paylaşılan bilgilere göre, oyunun yayınlanma tarihi henüz belli değil. En azından PS5 kullanıcılarının, oyunu konsol üzerinden 60 fps ve 4K çözünürlükle oynayabileceğini belirtelim.

ABD merkezli oyun firması Bethesda tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre ise Deathloop’un PS5 tanıtım tarihi, oyunun Windows platformu için çıkacağı tarihle aynı olabilir. Firma ek olarak oyunun, özellikle PS5’in sahip olduğu özellikler sayesinde oyun deneyimizi çok daha üst bir seviyeye taşıyacağını iddia ediyor.

Peki, oyundaki Julianna karakterinin rolü ne olacak?

Oyundaki önemli karakterlerden Julianna, Colt’u durdurmak için başka bir oyuncu tarafında kontrol edilebilecek. Eğer Colt karakteriyle oynamak sizin için sıkıcı gelmeye başlarsa Julianna’yı seçebilir ve başkasına saldırabilirsiniz. Neyse ki, bu çoklu oyuncu özelliğini kullanmak tamamen isteğe bağlı. Eğer bu özelliği kullanmak istemezseniz oyunda bulunan yapay zekâ Julianna’yı sizin yerinize kontrol edebiliyor.

Oyun direktörü Dina Bakaba’nın ifadesine göre bu çok oyunculu yaklaşım oyuncuların, oyunun hikayesine odaklanmasını sağlamak için seçildi. Böylelikle, siz Colt ile oynarken yapay zekâ Julianna karakteriyle size eşlik edebilir. Julianna’nın sahip olduğu kaos yaratma becerileri ve beklenmedik özellikleri, sizi oyuna hayran bırakabilir. Deathloop’un bu yaz içinde hem PS5 hem de Windows platformları için tanıtılması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde detaylar ortaya çıktıkça siz değerli okuyucularımızla paylaşmaya devam edeceğiz.

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