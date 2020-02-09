Gönüllü geliştiriciler tarafından geliştirilen ve 'evrensel işletim sistemi' sloganıyla faaliyet gösteren Debian'ın 9.12 ve 10.3 sürümleri yayınlandı. Gelin bu sürümlerle birlikte eklenen yeniliklere yakından bakalım.

Linux çekirdeği kullanılarak tasarlanan ve kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına yönelik yayınlanan Linux dağıtımlarından biri olan Debian, ilk olarak Linus Torvalds tarafından başlatılan bir projeydi. Bu proje, günümüzde dünya genelinde birçok gönüllü geliştirici tarafından da desteleniyor.

Resmi internet sitesinde kullanıcıları bekleyen 59.000'den fazla paket bulunduğu belirtilen bu işletim sistemi, kısa bir süre önce yeni sürümlerle karşımıza çıktı. Debian Project'in duyurusuyla yayınlanan sürümler, Debian 9.12 ve Debian 10.3 oldu.

Debian 9.12 ve Debian 10.3, hata çözümleri ve güvenlik yamalarıyla geliyor:

Debian 9 ve Debian 10'un en güncel versiyonları olarak karşımıza çıkan Debian 9.12 ve Debian 10.3, işletim sistemine devrimsel yenilikler getirmiyor ancak platformdaki birçok güvenlik açığı ve sorun, bu sürümlerle birlikte tarihe gömülüyor. Hâlihazırda Debian 9 ve Debian 10 kullanmakta olan kişilerin Güncelleme Yöneticisi'ni takip etmeleri yeterli ancak Debian'ı sıfırdan kurmak istiyorsanız projenin resmi sitesine buradan ulaşabilir ve sayfadaki indirme kısmına giderek Debian 9.12 ve Debian 10.3 sürümlerini indirebilirsiniz.

Güncelleme notlarına göre işletim sisteminde Firefox ESR, Thunderbird, Linux çekirdeği, Chromium, Ruby, Wordpress ve OpenJDK gibi paketlere güvenlik yamaları eklendi. ClamAV, Python, systemd ve sudo gibi bazı paketler için de hata düzeltmeleri bu güncellemelerle getirildi. Son olarak Debian 9 kullanan bilgisayar kullanıcılarındansanız bu sürümün LTS desteğinin 2020 yılının haziran ayında sonlanacağını hatırlatalım.