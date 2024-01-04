Dell, devasa bir boyuta ve etkileyici özelliklere sahip yeni monitörünü duyurdu. Kavisli yapıdaki monitör, 5K çözünürlük desteğiyle de mest edecek gibi görünüyor.

2024 yılının başlaması ile teknoloji tutkunlarını büyük bir heyecan sardı. Bunun nedeni, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından biri olan CES 2024'e artık sayılı günler kalmış olması. Hâl böyle olunca dünyanın dört bir yanından teknoloji devleri, yepyeni ürünlerini duyurmaya başladılar.

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri arasında yer alan Dell de CES 2024'e hızlı başlayan isimlerden biri oldu. En yeni monitörünü duyuran şirket, "UltraSharp" olarak isimlendirdiği monitör serisini genişletmiş oldu. Peki Dell'in yeni monitörü neler sunuyor?

Karşınızda Dell UltraSharp Thunderbolt Hub Monitor

Dell'in yeni monitörü kavisli bir yapıya sahip ve 40 inç görüntü alanı sunuyor. 120 Hz tazeleme oranına sahip olan monitör, 5K çözünürlük desteği ile ultra net görüntüler vadediyor. Adından da anlaşılabileceği üzere Thunderbolt 4 desteğine de yer verilen monitörde, bağımsız olarak kullanılabilmesi için ethernet bağlantı desteği de sağlanmış durumda. Öte yandan; bu monitörün 3440 x 1440 piksel çözünürlük sunan 34 inç'lik bir versiyona daha sahip olacağını söyleyelim.

Dell UltraSharp Thunderbolt Hub Monitor teknik özellikleri:

39,7 inç kavisli WUHD ekran

5120 x 2160 piksel, 5K çözünürlük

120 Hz tazeleme oranı

2000:1 kontrastlı IPS panel

178 derecelik görüş açısı

%99 DCI-P3, %100 sRGB

HDR 600

Düşük mavi ışık emisyon desteği ve 5 yıldızlı Göz Konforu sertifikası

Ayarlanabilir eğim, yükseklik ve dönüş açısı

Otomatik ekran ayarı için ortam ışığı sensörü

Dell renk ve görüntü ayar yazılımları ile özel modlar

Thunderbolt 4 hub kapsamındaki özellikler:

140W'a kadar güç dağıtımı

2,5 Gbps ethernet bağlantı noktası

4x USB-A bağlantı noktası

1x Thunderbolt 4 bağlantı noktası

2x USB-C bağlantı noktası (biri 15W güce sahip, biri 10 Gbps veri aktarımı için)

1xHDMI 2.1 bağlantı noktası

1x DisplayPort 1.4 bağlantı noktası

Öne bakan ek USB-C ve USB-A bağlantı noktaları

Dell UltraSharp Thunderbolt Hub Monitor fiyatı ve çıkış tarihi

Dell tarafından yapılan açıklamaya göre 40 inç boyutlu UltraSharp Thunderbolt Hub Monitor, 27 Şubat itibarıyla küresel pazarlarda satışa sunulacak. Bu monitörün fiyatı, 2.399 dolar olacak. 30 inç boyutlu versiyonun fiyatı ise 1.399 dolar olarak açıklandı ancak çıkış tarihine ilişkin bilgi verilmedi.