Michael Patrick isimli bir Twitter kullanıcısı, koronavirüs karantinası sırasında annesinin derin dondurucusunda 25 yıllık bir milföy hamuru bulduğunu söyledi. Viral olan paylaşımın ardından Patrick’in annesi, her şey normalmiş gibi milföy hamurundan elma tatlısı yaptı ve tatlıyı oğluyla beraber yedi.

Koronavirüs karantinaları nedeniyle insanlar ilginç olaylar yaşamaya devam ediyorlar. Geçen hafta karantina sırasında evinde tadilat yapan bir adamın evinin altında bir tünel bulduğunu sizlerle paylaşmıştık. Şimdi yine karantinadaki bir adam, annesinin derin dondurucusunda 25 yıllık bir milföy hamuru buldu.

Michael Patrick isimli Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde bir tweet atarak karantina sırasında annesinin derin dondurucusunun dibinde 25 yıl önceden kalma bir milföy hamuru bulduğunu açıkladı. Patrick tweetinde, “Karantinanın avantajlarından biri de annenin, derin dondurucusunun dibine ulaşmasıdır. İşte: 25 yaşında bir milföy hamuru” dedi.

Patrick, tweetin devamında annesinin milföy hamurunun iyi durumda olduğunu söylediğini ve hamurla tatlı yapmaya karar verdiğini söyledi. Keşfin ardından Patrick’in annesi milföy hamurundan bir tür elma tatlısı yaptı ve Patrick, bu anları da tweet atarak takipçileri ile paylaştı. Twitter kullanıcısının 25 yaşındaki milföy hamuru ile ilgili attığı son tweette annesinin milföy hamurundan yapılan elma tatlısını yediği görülüyor.

Michael Patrick’in 25 yaşındaki milföy hamuru ile ilgili tweetler kısa bir zamanda binlerce insana ulaştı. Yaklaşık 100 bin beğeni alan ilk tweetin ardından insanlar Patrick’in milföy hamuru tweetlerine ilginç cevaplar yazmaya başladılar.

25 yaşındaki milföy hamuru tweetlerine gelen tepkiler:

“Hayırrr. 25 yıllık pastacılık için yeterince yaşlı değilim”

“Ve o(annesi) bunun bir zaman makinesi değil, derin dondurucu olduğunu biliyor mu? Açıkladın mı?”

“Artık okumayı bırakıyorum! 30 yaşındaki bir buzdolabında 25 yaşındaki milföy hamuru?!”