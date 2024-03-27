Devrim otomobilinin hayata geçirilmesinde büyük katkıları olan yüksek mimar mühendis Gündüz Sait Güngen, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhuriyet tarihinin en önemli bilim insanlarından birisi olan Gündüz Sait Güngen, 99 yaşında hayatını kaybetti. Oldukça önemli bir kariyer hayatına sahip olan Güngen, Türkiye'nin ilk yerli otomobil projesi Devrim'in yaratıcılarından biriydi. Hatta aracın ön kısmında bulunan Devrim ibaresini bizzat Gündüz Sait Güngen hazırlamış, son anda araca yerleştirmişti.

Daha 19 yaşındayken Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bursluluk sınavını kazanıp ABD'ye giden Gündüz Sait Güngen, yüksek mimar ve mühendis olarak ülkemize geri dönmüştü. Ülkeye döndükten sonra ilk aşamada TCDD bünyesinde çalışmaya başlayan Güngen, Sivil Havacılık Genel Müdürü olarak bile görev yaptı. Bu süreçte eğitim de veren yüksek mühendis, kendisi gibi parlak zihinler yetişmesi için çabaladı.

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla Devrim projesine katılmıştı

Gündüz Sait Güngen'in Devrim projesine dahil olma süreci ile bizzat dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından başlatılmıştı. Aldığı talimat üzerine Eskişehir'e giden ve çalışmalara başlayan Güngen, otomobilin kaporta bölümünde çalışıyordu. Gündüz Sait Güngen, 4 adet üretilen Devrim'i 129 günde hayata geçiren 22 mühendisten biri olarak kayıtlara geçmişti.

Sözcü'ye konuşan Gündüz Sait Güngen'in kızı Lale Güngen Çakmak, yüksek mühendisin Devrim'e dahil olduğu süreci şu sözlerle anlattı:

Mayıs 1961'de Cemal Gürsel demiş ki 'Herkes uzaya adam gönderiyor biz de kendi otomobilimizi yapacak teknik yeterlilik var mı? Bunu bir araştırın.' O zamanın Ulaştırma Bakanı Orhan Mersinli de hem eğitim hem teknoloji hem imkânlar açısından bunu Devlet Demiryolları'nda yapabileceklerini düşünmüş. Kimi 750 bin diyormuş kimi 900 bin.. Böyle bir ödenekle çalışmaya başlamışlar Devrim'i yapmak için. O zaman Devlet Demiryolları'nın mimari ofisinde 6 kişi varmış. Babam da o süreçte ODTÜ'de ders verdiği için ve sınav dönemi başka bir arkadaşının Eskişehir'e gitmesini önermiş. İlk ekip Eskişehir'de çalışmaya başlıyor. 15 gün sonra babama 'sen de git' diyorlar, onun da sınavları bitmiş oluyor, 15 gün gecikmeli olarak Eskişehir'deki ekibe katılıyor.

"Devrim" ismi bile son anda belli olmuş

Lale Güngen Çakmak, babasının Devrim projesine dahil olması ve sonrasında yaşananları ise şöyle aktardı:

Babam Eskişehir’e gittiğinde ilk giden ekibin yabancı ülkelerin ürettiği araçları incelediklerini görmüş. Müthiş kısıtlı bir süre verilmiş bu aracı bitirmek için. Plan 29 Ekim'de bu arabaları hipodromda yürütmek. Ve bu insanlar bir araya gelerek bunu yapmaya çalışıyor. 'Bu 4 aylık sürede nasıl bu arabaları yapabiliriz?' derken, yöntem olarak makete uygun negatif kalıplar oluşturmuşlar. Kalıplara beton dökerek betonu pürüzsüz bir şekilde şekillendirmişler. Son ana kadar arabanın ismi belli değilmiş. 10 Ekim'de arabanın adının Devrim olduğu bildirilmiş. Ve arabayı 29 Ekim'de yürütecekler. Babam öndeki amblemi, 'Devrim' yazısını son anda tasarlamış ve ondan sonra bu arabayı tamamlamışlar. Kendisi bize anlattığında her zaman Devrim arabasının başarılı bir proje olduğunu söylüyordu.

Biz de Webtekno olarak hayatını kaybeden Gündüz Sait Güngen'e Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

Devrim efsanesini de hemen aşağıya bırakalım: