Bakan: Dijital Oyunlara Değerlendirme Sistemi Gelecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, oyuncaklar ve dijital oyunların, çocukların sağlığını ve güvenliğini olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçmek için bir değerlendirme ve derecelendirme sistemi oluşturacaklarını açıkladı.

Dijital oyunlar ve oyuncaklar çok uzun zamandır tartışmaların merkezinde yer alıyor. Sık sık oyun oynamanın tepki gördüğünü ve istenmeyen bir davranış olarak tanımlandığını da görüyoruz. Oyunlarla ilgili bir açıklama da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.

Bakan Selçuk, toplumsal tepkilere yol açan oyuncaklar ve dijital oyunların çocukların sağlığını ve güvenliğini olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçmek amacıyla bir değerlendirme ve derecelendirme sistemi oluşturacaklarını açıkladı.

Öncelik çocukların bilişim teknolojileriyle uygun bir şekilde tanışması

Yazılı olarak yapılan açıklamada Zehra Zümrüt Selçuk, yeni derecelendirme ve değerlendirme sistemini duyurdu. Bakan açıklamasında çocukların bilişim teknolojileri ile doğru şekilde tanıştırılmasına ve çocukların dijital risklerden korunmasına önem verdiklerini ifade etti.

Açıklamada Muzır İçerikle Mücadele İhbar Platformu için geliştirme çalışmalarının başladığını belirtti. Selçuk, "Çocuklarımızın zararlı içeriklerden korunmasını sağlayacak yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Çocuklar için üretilen oyun ve oyuncaklarla ilgili kültürel yapımıza uygun bir değerlendirme ve derecelendirme sistemi oluşturacağız" dedi.

Oyunlar ve oyuncaklar ile ilgili olarak yapılacak çalışmanın nasıl işleyeceği şu anda belli değil. Platformun ismine bakarsak, ebeveynlerin ve ilgililerin bir oyunda uygunsuz gördükleri bir içerik görmeleri durumunda bildirimde bulunacağı bir platform olmasını bekleyebiliriz.

Oyuncaklar genel değerlendirmeye girecek

Sistem hakkında biraz daha fazla bilgi veren Bakan Selçuk, oyuncakların fiziksel özelliklerinin ve psikososyal gelişime uygunluğunun değerlendirileceğini ifade etti. Bakan açıklamasında "Toplumsal tepkilere yol açan, çocukların psikososyal gelişimi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilecek nitelikteki oyuncaklar ve oyunlar hakkında birtakım standartlar oluşturulmasına ihtiyaç duyduk. Ticaret Bakanlığı koordinesinde Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi ilgili kurumlarla bir araya gelerek, oyuncakların fiziksel özellikleri ile birlikte çocukların psikososyal gelişimine uygunluk bakımından değerlendirme kriterleri oluşturmayı planlıyoruz." dedi.

Selçuk açıklamasını "Sistemin hayata geçmesiyle ebeveynlerin çocuklarına yönelik hangi oyuncakları tercih etmesi gerektiği, hangi oyuncakların çocukların gelişimi açısından uygunsuz olduğu konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz." şeklinde tamamladı.