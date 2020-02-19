Direksiyon Seti İle Boyut Değiştiren 10 Yarış Oyunu

Direksiyon setiniz var ya da satın almayı düşünüyorsunuz, ancak hangi oyunları oynayacağınıza karar veremediniz. Sizin için direksiyon seti ile gerçekçilik sınırlarını zorlayan yarış oyunlarını bir araya getirdik.

Oyunseverlerin birçoğu, günümüzdeki kadar detaylı olmayan oyunlardan keyif alarak bu yolculuğa başladı. Yarış oyunları ise geldikleri noktada gerçekçiliğin sınırlarını zorluyor, hatta gerçek dünyadan daha üst düzey deneyimler için kurgulanıyorlar. Oyuncular ise yarış dünyasına otomobil sahibi olmadan girmenin yollarını arayıp direksiyon seti satın alarak sorunu çözüyorlar.

Artık simülasyonları aratmayan yarış oyunları da var. Özellikle direksiyon seti ile bu oyunlara giriş yapıldığında, yaşanan deneyim bambaşka bir boyuta taşınmış oluyor. İşte biz de tam bu noktadan yola çıkıp hem profesyonel hem de direksiyon seti desteği bunun yarış oyunlarını derledik. Hazırsanız, başlayalım.

Direksiyon seti ile oynandığında seviye atlayan yarış oyunları:

Gran Turismo Sport

Assetto Corsa

Project Cars 2

F1 2019

Forza Motorsport 7

iRacing.com

RaceRoom Racing Experience

rFactor 2

Dirt Rally 2.0

Automobilista

Gran Turismo Sport

Japonya merkezli video oyunu geliştiricisi Polyphony Digital tarafından geliştirilen Gran Turismo Sport, 1997 yılından beri piyasaya sürülen yarış oyunu serinin 13. ve son oyunu. Yalnızca PlayStation platformu için geliştirilen serinin son oyunu da PlayStation 4 için geliştirildi. 2017’de piyasaya sürülen yarış oyunu, aslında simülasyon tabanlı bir yarış oyunu.

Oyun içerisinde yapacağınız ayarlamalar ile satın aldığınız otomobillerin birçok ayarını yaparak araçları drift, yarış veya dayanıklılık yarışları gibi farklı alanlarda kullanabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra oyundaki sürüş desteklerini kapatarak oyunu daha gerçekçi hale getirebiliyorsunuz. Logitech’in DFGT, G27 ve G29 isimli üst seviye direksiyon setleri ile çok daha keyifli bir hale gelen Gran Turismo Sport hem gerçekçi fizikleri hem de grafikleriyle oldukça keyifli bir yarış deneyimi sunuyor.

Assetto Corsa

İtalyan video oyunu geliştiricisi Kunos Simulazioni’nin geliştirdiği yarış simülasyonu oyunu Assetto Corsa,i hem çok oyunculu hem de tek kişilik oyun moduyla gerçekçi yarış deneyimi sunuyor. Gerçekçi fizikleri, gelişmiş grafikleri ve lastik aşınması gibi gerçekçi durumları içerisinde barındıran oyunda bulunan yarış pistleri de lazer tarama teknolojisi ile bire bir şekilde oyuna eklenmiş.

Fare, klavye ve oyun kontrolcüsü desteği bulunan Assetto Corsa, aynı zamanda direksiyon seti seçeneğini de içerisinde barındırıyor. Otomobillerinin vites aralıkları, lastik seçimleri ve basınçları, yakıtı, süspansiyon ayarları gibi birçok ayara erişilebilen simülasyon oyununu direksiyon seti ile oynamak oyunu çok daha zevkli bir hale getiriyor.

Project Cars 2

Serinin ilk oyunu olan Project Cars’ı 2015’te simülasyon oyunu iddiasıyla piyasaya süren ancak beklediği ilgiyi göremeyen Slightly Mad Studios, serinin ikinci oyununu çok daha gelişmiş bir hale getirerek oyuncuların gönlünü almayı başardı. 130’dan fazla pisti ve 180’i aşkın otomobil seçeneği ile oldukça çeşitli bir sürüş deneyimi sunan oyun, aynı zamanda çok detaylı bir ayar sistemini de içerisinde barındırıyor.

Oyunun grafiklerine denecek söz yok zira kendisinden isteneni ve bekleneni kesinlikle veriyor. Sesleri de güzel bir sistem ile sanki otomobilin gerçekten içerisinde oturuyormuşsunuz gibi hissettiren Project CARS 2, tam bir yarış simülasyonu. 2017 Gamescom En İyi Simülasyon Oyunu ödülünü alan oyun, bu tür oyunlara yeni başlayan oyuncular için fazlasıyla zorlu bir seçenek olacaktır.

F1 2019 veya daha yeni bir versiyonu

Formula 1 hayranı olan oyuncuların gözdesi olan F1 serisinin son oyunu F1 2019, Codemasters tarafından geliştirildi ve eski oyunlara oranla birçok yenilikle piyasaya sürüldü. Kendisinden beklendiği gibi fazlasıyla gerçekçi bir Formula 1 yarış deneyimi sunan oyun, grafikleriyle de harikalar yaratıyor.

Gerçekçi lastik modellemeleri, pit konuşmaları, araç ayarlamaları sayesinde oynayanın kendisini F1 pilotu gibi hissetmesini sağlayacak olan oyun, içerisindeki desteklerin kapatılması halinde çok daha eğlenceli ve gerçekçi hale geliyor ancak oyunu bu şekilde oynamak için bir direksiyon seti adeta bir zorunluluk haline geliyor. Zaten böyle bir oyunu direksiyon seti olmadan oynamak biraz haksızlık olurdu.

Forza Motorsport 7

Xbox One ve Microsoft Windows platformları için geliştirilen yarış simülasyonu video oyunu olan Forza Motorsport 7, her şeyden önce içerisinde barındırdığı 700’ü aşkın otomobil sayesinde sağladığı çeşitlilik ile öne çıkıyor. BMW, Aston Martin, Mitsubishi gibi birçok ünlü otomobil markasını içerisinde barındıran oyun, bunun yanı sıra NASCAR ve Formula 1 arabaları sayesinde de herkese uygun bir deneyim sunuyor.

Muazzam grafikler sunan Forza Motorsport 7, aynı zamanda iyi bir sürüş deneyimi sunuyor. İyi bir direksiyon seti ile keskin virajları dönerken adeta oyunun içerisinde hissettiren Forza Motorsport 7’nin eksi noktalarından birisi, yapay zekanın çok agresif davranması.

iRacing.com

iRacing, çapraz platform özelliğine sahip olan ve yalnızca abonelik sistemiyle çalışan bir oyun. Farklı oyuncularla istediğiniz türde yapabileceğiniz yarışların yanı sıra çevrimdışı antrenman yarışları yapabildiğiniz iRacing, yarış simülasyonu oyunları arasında hemen hemen çoğu kişi için zirvede görülüyor.

Oyunun çok kesin ve katı kuralları var, bunlardan biri de toksikliği engellemek. Eğer bir yarışta kuralları devamlı olarak bozan oyuncular varsa, oyuncuların lisansı iptal ediliyor. Bu da oyunun profesyonelliğe ne denli önem verdiğini gösteriyor. iRacing’i oynamak için kaliteli bir direksiyon setine sahip olmak şart zira öteki türlü oyunu oynamak neredeyse mümkün olmuyor. Oyunda diğer oyuncularla rekabet edebilmek için güzel bir direksiyon setine ve az çok sürüş yeteneğine sahip olmanız gerekiyor.

RaceRoom Racing Experience

Sector3 Studios tarafından geliştirilen RaceRoom Racing Experience, oynaması ücretsiz olan ve yalnızca Microsoft Windows platformu için piyasaya sürülen bir yarış simülasyonu oyunu. Steam üzerinden ücretsiz olarak erişebileceğiniz oyun, gerçekçi bir yarış deneyimini bir ücret talep etmeden sunmasının yanı sıra geliştiriciler tarafından sürekli olarak güncelleniyor. Bu güncellemelerde genellikle oyuna yeni özellikler geliyor.

Artırılmış gerçeklik gözlükleriyle tamamen uyumlu olan oyunu direksiyon seti ile oynamak çok daha zevkli bir deneyim sunuyor. Yapay zekası oldukça gelişmiş olan oyun hem çevrimiçi hem de tek oyunculu modlarıyla oynanabiliyor.

rFactor 2

Gerçekçi bir yarış simülasyonu oyunu olan rFactor 2, 2013 yılında piyasaya sürülmüştü. Efsanevi fiziklere sahip olan rFactor 2’nin grafikleri şimdiki oyunlara göre biraz sönük kalsa da oyunun fazlasıyla gerçekçi fizikleri ve sürüş deneyimi, grafiklerin eksi yanlarını kapatıyor. Direksiyon seti ile çok daha gerçekçi ve keyif verici olan oyun hem çevrimiçi hem de tek kişilik olarak oynanabiliyor.

Dirt Rally 2.0

Simülasyon kısmı oldukça tartışılan bir oyun olan Dirt Rally 2.0, isminden de anlaşılabileceği üzere simülasyon türünde bir ralli yarışı oyunu. Oyun, klavye ve oyun kontrolcüleriyle zor oynanabilen bir yapıya sahip ve bu nedenle bazı oyuncular tarafından simülasyon olarak görülmüyor ancak oyunu kaliteli bir direksiyon seti ile oynamak ve oyun ayarlarından destekleri kapatmak, oyunu tam bir simülasyon haline getiriyor.

Automobilista

2016 yılında piyasaya sürülen Automobilista, özellikle fizik motoruyla harikalar yaratmış bir simülasyon yarış oyunu. Grafikleri çok üst seviye olmayan Automobilista, yine de içerisindeki harika kaliteli fizikleri sayesinde bu açığını kapatıyor. rFactor simülasyon yarış oyunu serisi ile birçok özelliğini paylaşan oyun, iRacing ve rFactor 2 ile kafa kafaya giden bir yarış simülasyonu.

Oyunun fiziklerinin iyiliği ve yapay zekasının harika çalışmasının yanı sıra geri bildirim sistemi, oyunu direksiyon seti ile oynayan kişiler için adeta yarışın içerisinde gibi hissettiriyor. Birçok kişi tarafından olumlu yorum alan Automobilista, bu türdeki en iyi yarış oyunları arasında görülüyor.