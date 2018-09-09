Diş Macunu İle Yapabileceğiniz 10 Şaşırtıcı Şey!

Diş macununun içindeki bileşenler, sadece dişlerimiz için fayda sağlamıyor. Birçok farklı durumda da bize pratik çözümler sunuyorlar.

Diş macunu, içindeki bileşenlerle dişlerimizi çürümeye ve aşınmaya karşı koruyor ancak tek faydası bu değil. Çünkü içindekiler, başka amaçlarla da kullanılabilecek maddeler. Diş macununun kullanılabileceği 10 durumu sıraladık.

1-Sivilcelerinizi Tedavi Edebilirsiniz

Diş macunu sivilcelerin hızlıca küçülmesini sağlar. Çünkü içinde sıvıları emen, kurutucu maddeler barındırır.

2-Duvardaki Yazıları ve İzleri Silebilirsiniz

Duvarları boyayan küçük çocuklara artık kızmanıza gerek yok, çünkü bir sıkım macun ile bu izler çabucak silinebiliyor!

3-Banyo Musluğunu Parlatabilirsiniz

Muslukların iz tuttuğu bir gerçek. Ancak bunları hızlıca çıkarabilir, musluğunuzu parlatabilirsiniz.

4-Deri Ayakkabılardaki Çizikleri Giderebilirsiniz

Deri kullananlar bilirler, en sinir bozucu şey çiziktir. Neyseki diş macunu var!

5-Lavaboları Silebilirsiniz

Dişlerimizi nasıl böyle parlatıyor sanıyorsunuz? Lavaboları da parlatabilir!

6-Biberonları Temizleyebilirsiniz

Biberonlar yıkansa dahi, içindeki kötü koku gitmez. Hemen biberon değiştirmek yerine, diş macunuyla yıkamayı deneyin.

7-Altın, Gümüş ve Pırlantaları Temizleyebilirsiniz

Takılarına dikkat eden biriyseniz, macunla ara ara fırçalamakta fayda var.

8-Çizik CD ve DVD’leri Yeniden Çalışır Hale Getirebilirsiniz

DVD-Rom’unuz, CD ve DVD’leri okumayınca artık sinirlenmeye gerek yok. Diş macunuyla silmek yeterli! Yalnızca küçük bir miktar kullanarak bunu yapmalı, çok fazla macun kullanmamalısınız.

9-Ekran Koruyucusuz Telefon Ekranınızın Çizilmesini Engelleyebilirsiniz

Küçük çizikler bile çok büyük problemlere yok açabilir. Az miktarda diş macunuyla çizikleri kapatarak, ekranınızı değiştirene veya yeni koruyucu alana kadar idare edebilirsiniz. Ancak ne yaparsanız yapın su kullanmayın ve ekranı ıslatmayın. Havlu gibi yumuşak bir bezle macunu ekranın gerekli bölgelerine koyabilir, yine aynı şekilde su kullanmadan silebilirsiniz.

10-Yiyecek Kokularını Elinizden Çıkarabilirsiniz

Soğan, balık, sigara ve benzeri kötü kokuları ellerinizden diş macunu yardımı ile çıkarabilirsiniz.

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