Yeni iOS 18 güncellemesiyle değişen “Fotoğraflar” uygulaması pek çok eleştiriye maruz kaldı. O hâlde anlatalım, iPhone’daki “Fotoğraflar” uygulaması eski hâline nasıl döndürülür?

iOS 18 güncellemesiyle iPhone’lardaki bazı görünümler değişti. Kimileri beğenilirken kimileri hiç beğenilmedi. Bunlardan biri de “Fotoğraflar” uygulaması oldu.

Kullanıcıların birçoğu, Fotoğraflar uygulamasını karmaşık bularak eleştirdi ve eski hâline döndürmek istedi. Birebir eski hâline döndüremeyecek olsak da iPhone’da fotoğrafları eski görünümüne bir nebze de olsa geri getirmek için yapabileceğiniz bazı şeyler var.

“Fotoğraflar” uygulamasına gelen eleştiriler epey fazla.

iOS 18 güncellemesinden sonra iPhone’un “Fotoğraflar” uygulamasında aranılan fotoğrafları bulmak zorlaştı çünkü albüm sayısını çoğalttılar. Aranılan görsele ulaşmak vakit kaybına dönüştü.

Bunun yanı sıra uygulamaya girince görünen ilk şey albümler değil, fotoğraflar. Albümler, en altta yer alıyor. Buna yapabileceğimiz bir şey yok ancak karmaşık albümleri biraz daha düzene sokabiliriz.

iPhone’da “Fotoğraflar” eski hâline nasıl döndürülür?

#1: “Fotoğraflar” uygulamasına girdikten sonra en altta yer alan “Özelleştir ve Yeniden Sırala” seçeneğine tıklayın.

#2: Karşınıza çıkan sayfada, görünmesini istediğiniz albümleri seçin ve sıralarını isteğinize göre yapın.

Artık fotoğrafların altında karmakarışık, istemediğiniz albümler yer almayacak.

"Nesne arama" yapabilirsiniz.

Bunun yanı sıra “Fotoğraflar” uygulamasında sevilen bir özellik, nesne arama oldu. Mesela içinde “kedi” olan bir görseli arıyorsanız uygulamadı sağ üst kısımda yer alan büyüteç simgesine tıklayarak arama yapabilirsiniz.

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