Discord'un Mağazası Geliştiricilere Daha Çok Pay Veriyor

Discord, yaptığı hamleler ile oyun mağazasını oldukça hızlı bir şekilde geliştiriyor.

8 Ağustos 2018 tarihinde resmi olarak piyasaya sürülmesinin ardından, oldukça hızlı bir şekilde neredeyse bütün oyuncuların haberleşmek için kullanmaya başladığı platform haline gelen Discord; birkaç gün önce yaptığı bir açıklama ile Indie oyun geliştiricilerinin oyunlarını Discord Store'a yüklemeleri halinde normalden daha fazla kâr payı elde edeceklerini duyurdu.

Oyun yapımcılarına satışlardan verilen oran çok büyük önem taşıyor. Steam, en düşük oranı oyun yapımcılarına veren platform konumunda ve satışlardan elde ettiği gelirlerin %70'ini yapımcılara veriyor. Epic Games ise biraz daha iyimser bir oranla %88'ini oyun yapımcılarına aktarıyor. Discord ise daha önce görülmemiş %90'lık bir oranla, oyun yapımcılarını cezbetmeyi hedefliyor.

Oyun geliştiricilerinin bu durum hakkında ne yapacağı şu an itibariyle bilinmiyor zirâ bir tarafta Steam'ın yıllar yılı saldığı nâmı altında satış yapmak varken diğer tarafta aynı fiyata satılan oyunun Discord Mağazası'nda satıldığında daha fazla kâr getirmesi var. Discord’un geliştirici ve kullanıcı ilişkilerine verdiği önemi oldukça büyük olduğunu ve bunun da Discord'un tercih edilmesinde önemli bir etken olabileceğinin altını çizebiliriz.