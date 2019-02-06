Disney: 18+ Marvel Filmleri Yapmaya Devam Edeceğiz

Sinema dünyasında adeta bomba etkisi yaratan Deadpool filmlerinin ardı arkası kesilmeyecek gibi görünüyor.

Deadpool'un her yeni filmi, hatta Deadpool 2'nin sansürlenmiş hali bile gişeyi paramparça etmeye devam ediyor. Bununla birlikte Disney ve Marvel'ı +18 filmlerle ilgili ağır eleştirenler de yok değil. Disney CEO'su Bob Iger, R-Rated (+18) filmlerle ilgili bir çekinceleri olmadığını ve bu tür filmlerin çekilmeye devam edeceğini resmen açıkladı.

Bob Iger, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Disney'in klasik etkisi dışında, Fox için kesinlikle bir fırsat ve bir popülerlik görüyoruz. Bundan ötürü Marvel fanları arasında oldukça popüler olan +18 Deadpool filmlerine devam edeceğiz. Hatta bunun için daha fazlası bile mümkün olabilir. Disney'in ve Marvel'ın ürünlerine ilgi duyan izleyicileri keskin çizgilerle birbirinden ayırma niyetinde değiliz."

Görünen o ki Marvel'ın sinematik evreni, Avengers temelinde hikaye bazlı ilerleyecek olsa da Deadpool gibi yapımlarla da sık sık karşılaşacağız. X-Force projesi de bunun bir başka uzantısı olacak gibi görünüyor. Hatta çok yakın zamanda Kitty Pryde'a özel bir solo film dahi görmemiz olası.