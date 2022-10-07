Ülkemizde yerli içeriklere yoğunlaşmaya devam eden Disney+, yeni dizisi Ben Gri'den ilk tanıtım fragmanını paylaştı.

Geçtiğimiz haziran ayında Türkiye pazarına giriş yapan ve kısa sürede büyük popülerlik kazanan Disney+, yerli içeriklerinin sayısını da artırmayı sürdürüyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Gülse Birsel imzalı yeni filmini duyuran platform, bugün orijinal dizisi Ben Gri’nin tanıtım fragmanını yayınladı.

OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği diziden gelen ilk tanıtım fragmanı sadece 30 saniye uzunluğundaydı. Fragman, dizide göreceğimiz bazı kritik sahnelere yer veriyordu.

Ben Gri tanıtım fragmanı:

Disney+’ın yeni yerli dizisi Ben Gri, suç, gizem ve psikolojik türümde olacak. İlk sezonunun 8 bölümden oluşacağı açıklanan dizi, başrolde Timuiçin Esen ve Ebru Özkan'a yer veriyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Alican Yücesoy, İlayda Akdoğan, Buçe Buse Kahraman, Mücahit Koçak, Onur Bilge, Selin Kahraman ve Daniel Koray Özsoy da yer alıyor.. Dizi, başarılı ve saygın bir avukat olan Fuat’ın hayatının kızının yaşadığı talihsiz bir olayla değişmesini konu alacak.