Popüler sinema ve dizi platformu Disney+'ın Playstation 5 için yeni bir uygulaması geliştirildi. Yeni uygulama, kullanıcıların içerikleri 4K HDR kalitesinde izlemesine olanak tanıyacak.

Geçtiğimiz aylarda ülkemize de gelen sinema ve dizi platformu Disney+, alanında dünyanın en popülerleri arasında yer alıyor. Bu nedenle de kullanıcılar, oyun konsolları gibi farklı cihazlardan platforma erişmek istiyor.

Disney+; Xbox, PlayStation 4 ve PlayStation 5 gibi konsollarda mağazalar aracılığıyla kullanılabiliyordu. Ancak PS5’teki uygulama, PS4 sürümüydü. Bu da kalitenin 1080p ile sınırlandırıldığı anlamına geliyordu. Şimdi ise bu konuda bir hamle geldi ve Sony’nin yeni nesil konsolu için yeni bir uygulama geliştirildi.

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PS5’e 4K destekli Disney+ uygulaması geldi

PS5 için özel olarak yeniden geliştirilen Disney+ uygulaması 4K desteğine sahip. Bu, PS5 sahibi olan platform kullanıcılarının artık Disney+’taki tüm içerikleri 4K HDR kalitesinde izleme seçeneğine sahip olacağı anlamına geliyor.

Disney Streaming yöneticilerinden Jerell Jimerson da bununla ilgili “Küresel genişleme stratejimizin önemli bir parçası, tüketicilerle nerede olursa olsunlar buluşmaktır. Bu nedenele de PlayStation 5 kullanıcıları için Disney+’ı geliştirmekten heyecan duyuyoruz. Platformda 4K HDR video akışını desteklemek, kullanıcıların izleme deneyimini iyileştirecek” ifadelerini kullandı.

En popüler platform olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Disney+’ın dünya çapında 152 milyondan fazla, Türkiye’de ise 2 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Dev servis, olan yeni bir reklamlı abonelik sistemini de 8 Aralık’ta getirmeyi planlıyor.