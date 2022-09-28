Disney+, yeni yerli filmi Yılbaşı Gecesi'ni duyurdu. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu da açıklandı.

Geçtiğimiz haziran ayında Türkiye pazarına resmen giriş yapan Disney+, ülkemizdeki yerel içerikleri hızla artırmaya devam ediyor. Şu ana kadar Kaçış ve Dünyayla Benim Aramda gibi yapımlarla karşımıza çıkan platform, bugün yeni yerli yapımını duyurdu.

Disney+’ın yeni yerli içeriği, Türk televizyonlarının en önemli isimlerinden Gülse Birsel’in kaleminden çıkan Yılbaşı Gecesi filmi oldu. Platform, yeni filminin konusunu ve oyuncu kadrosunu da açıkladı.

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Yılbaşı Gecesi oyuncu kadrosu ve konusu:

Disney+ tarafından paylaşılan bilgilere göre Yılbaşı Gecesi, oyuncu kadrosunda Gülse Birsel, Zeynep Güngör, İrem Sak, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Alina Boz ve Şebnem Bozoklu gibi pek çok yıldız isme yer verecek. Kadroda Alican Yücesoy, Ayta Sözeri, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Kubilay Tunçer ve Nazmi Sinan Mıhçı da yer alacak.

Yılbaşı Gecesi, pandeminin sonlarına yaklaştığını umarak uzun bir zaman sonra tüm sevdikleriyle bir arada Yılbaşı Gecesi’nde buluşmaya hazırlanan Didem’in yılbaşı sabahında aldığı tatsız haberle başlayacak. Dide, günlerdir sevdikleriyle birlikte Yılbaşı Gecesi’ni kutlamayı hayali, son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile yıkılır.

Bir yandaysa Ozan, pandemi süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı Yılbaşı Gecesi’ni kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur. Birbiriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanların yanlışlıkla çağrıldığı bu komşu partisinin neye yol açacağı ise filmde görülecek. Filmin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Yılbaşı Gecesi’nden bazı görüntüler de paylaşıldı: