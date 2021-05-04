Prensin Pamuk Prenses'i Öpmesi Sadece Bir Cinsel Saldırı

Yeniden hizmete giren bir Disneyland’de Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalındaki ünlü prensin Pamuk Prenses'i öptüğü sahneye yer veren Disney, adeta topa tutuldu. Söz konusu bölüm, prensin prensesi öpmek için izin almadığı gerekçesiyle "cinsel saldırı" olmakla eleştirildi.

Dünyanın en ünlü tema parklarından biri olan Disneyland, salgın nedeniyle yaklaşık bir yıl kadar kapalı kaldıktan sonra ABD’nin California eyaletindeki Anaheim şehrinde yeniden ziyaretçi kabul etmeye başladı. Ancak popüler tema parkı, hizmete açılır açılmaz yeni bir tartışmanın odağında kaldı.

Disney evrenindeki masal kahramanlarının bulunduğu tematik bölümlerden oluşan parkta "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" için de bir platform bulunuyor. Söz konusu platformda prens, öldüğünü sandığı Pamuk Prenses’i öperek kötü kraliçenin lanetini kaldırmaya çalışıyor. Ancak bu sahnede prensin Pamuk Prenses'i izinsiz öpüyor olması, tartışmalara neden oldu.

Prensin Pamuk Prenses'i öpmesi, cinsel istismar olarak kabul ediliyor

Söz konusu platform ile ilgili yapılan eleştirilerde prensin Pamuk Prenses’i izin almadan öpmesinin bir cinsel saldırı olduğu ifade edildi. Öpücüğün karşılıklı izin ve isteğe bağlı olmamasının çocuklara kötü örnek olabileceğini ve bir cinsel istismar modeli oluşturduğunu öne süren eleştiriler, tema parkındaki söz konusu bölümün derhal kaldırılması gerektiğini belirttiler.

Söz konusu eleştirilerden birine ev sahipliği yapan SFGate adlı gazete, konuyla ilgili olarak, "Prensin, Pamuk Prenses’i izin almadan öpmesi kesinlikle gerçek bir aşk öpücüğü değil. Sadece bir cinsel saldırı. Eski Disney filmlerinde rıza dışı davranışların büyük bir sorun olduğunu kısa süre önce kabul ettik.

Çocuklara, iki tarafın da etkileşime girmeye istekli olduğu belirlenmemişse cinsel davranışların istismar olduğunu öğretmeye çalışırken bu yapılan büyük bir yanlış. Ayrıca Disneyland’ın bu kadar tartışmalı bir bölümü ısrarla eğlence parkına eklemesini de anlamıyoruz" ifadelerine yer verdi.