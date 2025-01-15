DJI, kompakt tasarımlı yeni drone modeli Flip'i duyurdu. Oldukça küçük bir yapıya sahip olan drone, yüksek taşınabilirlik seviyesi ile tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Drone dünyasının dev ismi DJI, düzenlediği bir etkinlikte "Flip" olarak isimlendirdiği yeni modelini duyurdu. DJI Flip, sahip olduğu özellikler ve kompakt yapısı ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki DJI Flip, tüketicilere neler vadediyor?

DJI Flip, alıştığımız drone tasarımlarından oldukça farklı. Zira bu drone, katlanabilen bir yapıya sahip. Bu özelliği sayesinde taşınabilirlik, maksimum seviyeye çıkartılmış. Ancak bu demek olmuyor ki Flip, özellikleri açısından düşük seviye. Drone'da bulunan 1/1.3 inç boyutlu sensör, entegre gimbalı ile 2.7K çözünürlük desteği sunuyor. HDR desteği ile 4K 60 fps video çekimleri de mümkün.

Karşınızda DJI Flip

249 gram ağırlığındaki drone, bazı etkileyici özelliklerle donatıldı. Mesela bu drone'da uçuş modları önceden tanımlanabiliyor. Bu senaryoda kontrolcü kullanmaya gerek kalmıyor. Yine de kumanda isterseniz DJI RC2 veya RC-N3 modellerini kullanabiliyorsunuz. DJI'ın ActiveTrack, Spotlight, Point of INtrest gibi teknolojilerini destekleyen drone, bir nesnenin otomatik olarak takip edilmesine de izin veriyor. LiDAR sensörü ise drone'un çevresindeki engellerden kaçmasına yardımcı oluyor.

DJI tarafından yapılan açıklamaya göre Flip, 3.110 mAh kapasiteli bir batarya ile gönderilecek. Bu batarya, yarım saate kadar kesintisiz kullanım imkânı sunacak. Öte yandan; dileyen tüketiciler için uçuş süresini 70 dakikaya kadar çıkaran Fly More seçeneği de sunulacak.

DJI Flip satın almak isteyen tüketicilerin RC-N3 kumandalı versiyon için 440 dolar ödeme yapmaları gerekecek. RC2 kumandası isteyen tüketicilerin 640 dolar, Fly More kitini de içeren RC2 kumandalı versiyon isteyen tüketicilerin ise 780 dolar ödeme yapmaları gerekecek.