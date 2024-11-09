DJI, Neo Drone'un hızını bisikletlilerle yarışacak seviyeye çıkardı ve 1080p çözünürlükle dikey video çekme özelliğini sundu.

DJI, Neo drone'unu yeni bir yazılım güncellemesiyle geliştirdi. Artık, kullanıcıların en çok talep ettiği iki önemli özellik olan dikey video çekimi ve gelişmiş hareket takibi özellikleri, Neo'ya eklenmiş durumda.

Geçtiğimiz aylarda, DJI Neo’nun rakibi Hover X1’e göre bazı eksiklikleri olduğu belirtilmişti. Bu eksikliklerin başında, TikTok ve Instagram Reels gibi sosyal medya platformlarında önem taşıyan dikey video çekme özelliği ve hareket takibi hızının yetersiz olması geliyordu.

DJI Neo, video çekim kalitesini artırıyor

Ancak DJI, yapılan yeni yazılım güncellemesiyle bu sorunları çözerek, Neo drone’unun dikey video çekebilmesini ve hızla hareket eden nesneleri daha iyi takip edebilmesini sağladı. Artık drone, bisikletlilerle yarışacak kadar hızlı hareket edebiliyor ve takip modunda, manuel uçuş hızından daha hızlı hareket edebiliyor.

Yeni özelliklerden biri olan dikey video çekiminde, Neo'nun video kalitesi 1080p çözünürlükle sınırlı kalsa da, sosyal medya platformlarında kullanılabilir içerik üretme açısından önemli bir adım atılmış oldu. Kullanıcılar ayrıca, DJI Fly uygulamasını güncelleyerek bu özelliği aktif hale getirebilecekler.

Android kullanıcılarının ise uygulamayı manuel olarak güncellemeleri gerektiği belirtiliyor. Drone tutkunları, bu geliştirmelerle birlikte cihazdan daha verimli sonuçlar alabilecek.