DJI'nın yeni kablosuz mikrofonu Mic Mini ile ilgili ilk haberler geldi. İki renk seçeneği ve kullanıcı dostu tasarımı ile dikkat çekiyor.

DJI, yeni kablosuz mikrofonu Mic Mini ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Son sızıntılar, bu yeni mikrofonun tasarımını ve özelliklerini ortaya koyarken, fiyatıyla da dikkat çekeceğini gösteriyor.

Mikrofon dünyasına yeni bir soluk: DJI Mic Mini

DJI Mic Mini, iki farklı renk seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak: Arctic White (Kutup Beyazı) ve Infinity Black (Sonsuz Siyah). Kolay taşınabilirlik için klipsli bir tasarıma sahip olacak olan mikrofon, giysilere veya kamera ekipmanlarına pratik bir şekilde takılabilecek. Kullanıcı dostu arayüzü ise yalnızca iki buton ile basit bir kullanım sağlayacak; bunlardan biri muhtemelen güç, diğeri ise bağlantı için kullanılacak.

Sızıntılara göre Mic Mini'nin fiyatı yaklaşık 45 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat DJI'nın diğer mikrofon modellerine kıyasla daha uygun bir alternatif sunuyor. Yeni mikrofon taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı arayan içerik üreticileri için de ideal bir seçenek olarak öne çıkacak. Ancak Mic Mini'nin pil ömrü ve tam özellik seti hakkında henüz kesin bilgiler bulunmuyor. Resmî duyurunun ise yakın bir tarihte yapılması bekleniyor.