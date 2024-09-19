DJI Osmo Action 5 Pro, 40 MP fotoğraf, 4K/60fps video ve 960fps süper yavaş çekim özellikleriyle tanıtıldı. Batarya ve depolama detayları açıklandı.

DJI, yeni Osmo Action 5 Pro modelini tanıttı. Yeni modelle birlikte profesyonel kullanıcılar için birçok yenilik ve geliştirilmiş özellik sunuluyor.

Osmo Action 5 Pro, DJI'nın yeni aksiyon kamerası olarak tanıtıldı. 40 megapiksel fotoğraf çekme kapasitesine sahip olan bu model, 4K/60fps video kaydı da yapabiliyor. Gelişmiş 1/1.3 inç sensörü, düşük ışık koşullarında bile yüksek kalite sunuyor. Ayrıca, 960fps süper yavaş çekim özelliği, 240fps hızında çekim yaparak elde ediliyor ve akıllı dolgu karelerle destekleniyor. Bu özellikler hareketli görüntülerin detaylı bir şekilde yakalanmasını sağlıyor.

Osmo Action 5 Pro'nun batarya performansı ve depolama kapasitesi

Yeni Osmo Action 5 Pro, 1,950mAh bataryası ile dört saate kadar kesintisiz kayıt yapabiliyor. Ancak bu süre, laboratuvar koşullarında ölçülmüş bir değer; gerçek kullanımda farklılık gösterebilir. Kamera 47GB dahili depolama alanına sahip ve Wi-Fi 6 ile USB 3.0 bağlantılarını destekliyor. Ayrıca 20 metreye kadar su geçirmezlik, 4K/120fps çekim ve 360 derece yatay kilit gibi özellikler de bulunuyor.

Osmo Action 5 Pro'nun fiyatı 349$ / 329£ / 379€ olarak belirlenmiş. Standart paket, koruyucu çerçeve, batarya, USB-C kablo ve çeşitli aksesuarlar içeriyor. DJI'nın yeni aksiyon kamerası, hem amatör hem de profesyonel kullanıcılar için etkileyici özellikler sunuyor diyebiliriz.