DJI, yeni aksiyon kamerası "Osmo Action 4"ü duyurdu. Etkileyici özelliklere sahip olan kamera, içerik üreticileri mest edecek gibi görünüyor.

İnsansız hava araçları ve aksiyon kamerası gibi sektörlerde rüştünü ispatlayan DJI, bugün düzenlediği bir etkinlikte "Osmo Action 4" isimli yeni kamerasını duyurdu. Etkileyici özelliklere sahip olan kamera, yaklaşık bir yıl önce tanıştığımız Osmo Action 3'e kıyasla bazı iyileştirmeler sunuyor. Gelin hep birlikte DJI'ın yeni aksiyon kamerasına yakından bakalım.

Aksiyon tutkunlarını mest edecek özelliklerle donatılan DJI Osmo Action 3'te 1/1.3 inç sensör bulunuyor. Sensörde yapılan değişim ile piksel boyutu 2.4μm seviyesine ulaştı ki bu da görüntülerdeki ayrıntıların iyileşmesini sağlayacak. DJI tarafından yapılan açıklamaya göre yeni aksiyon kamerası, aniden değişen renk koşullarında renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlayabilecek şekilde dizayn edildi. Bu durum, içerik üreticilerin işini kolaylaştıracak.

Karşınızda DJI Osmo Action 4

DJI Osmo Action 4'ü kullanarak, 4K çözünürlükte 120 fps'de çekimler yapılabilecek. 155 dereceye kadar görüntüleme alanı sunan kamera, en iyi görüntü kalitesi için 10 bit D-Log M formatında video çekimlerine imkan tanıyacak. DJI, kameranın yüksek kalitesini 3 adet mikrofon ile ses için de destekleyecek. Bunu yeterli bulmayan içerik üreticiler, kameraya USB Type-C veya 3.5 mm girişli ekstra mikrofon da takabilecekler. Bu arada; Osmo Action 4'ün 512 GB'ye kadar microSD kart desteği sunduğunu da söyleyelim.

2,5 saate kadar kesintisiz video çekimine imkan tanıyan kameranın etkileyici özelliklerinden bir tanesi de 18 metreye kadar su geçirmez olması. Ancak daha derine inen tüketiciler de unutulmadı. DJI, Osmo Action 4 için hazırladığı özel bir kasa ile 60 metreye kadar derinlikte çekimler yapılmasına imkan tanıyor. Bu arada, kamerayı sadece 18 dakikada yüzde 80'e kadar şarj edebileceğinizi belirtelim. Hızlı şarj desteği ihmal edilmedi.

Arka kısmında 2.25, ön kısmında 1.4 inç ekranı bulunan Osmo Action 4'te göze çarpan özelliklerden bir tanesi de akıllı saat şeklindeki bir uzaktan kumanda. Kullanıcı, bu uzaktan kumanda ile sadece kamerayı kontrol etmeyecek. Kumandada bulunan GPS vericisi ile çekilen videolar için GPS verileri saklanabilecek. Ancak burada şöyle bir detay var. Uzaktan kumandayı almazsanız GPS verilerine ulaşamıyorsunuz. Kameranın dahili GPS vericisi bulunmuyor.

Şirketin internet sitesi üzerinden satışa sunulan DJI Osmo Action 4'ün fiyatı, 400 dolar olarak açıklandı. Tüketiciler, bunun yerine 500 dolar ödeyip "Adventure Combo" isimli paketi satın alırlarsa, standart paket içeriğine ek olarak 2 adet batarya, batarya taşıma çantası ve bir de uzatma çubuğunun sahibi olacaklar.

DJI Osmo Action 4 için hazırlanan tanıtım videosu: