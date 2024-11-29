Daha çok doğa temalı videolar çeken 22 yaşındaki bir YouTuber, Finlandiya'da maruz kaldığı kar fırtınası nedeniyle donarak öldü. Babası, kaybolan kamerasını bulmak için yollara düşeceğini söyledi.

YouTube'da "StormOutdoorsy" kanalı için videolar üreten 22 yaşındaki Storm De Beul, yeni videosunu çekmeye çalışırken hayatını kaybetti. Henüz yeterince popüler olamamış YouTuber, Finlandiya'yı keşfederken bulunduğu bölgeyi etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle hayatını kaybetti.

Storm De Beul, daha çok kendi hâlinde bir içerik üreticisiydi. Genelde tek başına doğa keşifleri yapan YouTuber, tanık olduğu anları kanalında paylaşıyordu. Ancak yaşadığı üzücü olay, 22 yaşındaki gencin YouTube macerasının kısa sürmesine neden oldu. Yapılan incelemelede, genç içerik üreticisinin donarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Babası, Finlandiya'da çektiği videoyu bulmaya çalışacak

Finlandiya kurtarma ekipleri, Storm De Beul'u buldukları yerde detaylı araştırma yapamadılar. Hâl böyle olunca YouTuber'ın yanındaki ekipmanlara ulaşılamadı. Ancak babası, bu durumu değiştirmek için harekete geçti. Acılı baba, hava koşulları düzeldiği zaman YouTuber'ın seyehat rotasına yolculuk yapacağını ve kamerasını bulmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Storm De Beul'ün ölümü, insanların ona olan ilgisini artırdı. Daha çok az sayıda video yüklenmiş olan YouTube kanalını incelediğimizde, baş sağlığı yorumlarının doluluğu gözümüze çarptı.