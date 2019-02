70 yıldan fazla bir tarihe sahip olan elektronik oyun sektörü, yıllar içinde oldukça farklı bir hal aldı. Geçmişin en popüler oyunlarıyla bir zaman yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz? Bu haberimizde 1984’ten günümüze en popüler oyunları sizler ile paylaşacağız.

Günümüzde sinema sektörüne rakip olabilecek büyüklüğe ulaşan video oyun sektörünün temelleri, 1940’ların sonunda atılmıştı. Katot Işın Tüpü Eğlence Cihazı adı verilen ilk elektronik oyundan, gerçeklikte sınırları aşan oyunlara ulaşana kadar birçok video oyun geliştirildi. Peki doğduğunuz dönemde hangi oyunlar popülerdi? Gelin oyun tarihinde eğlenceli bir yolculuğa çıkalım.

1984 / Excitebike (NES)

Nintendo’nun NES isimli konsolu için geliştirilen Excitebike, eğlenceli bir motosiklet yarışıydı. Oyuncuların engelleri aşarak yapay zeka ile yarıştığı bu oyun, içerisinde kendi motorlarınızı tasarlayabileceğiniz özel bir moda da sahipti. O dönemde bağımlılık yaratan Excitebike’ı, buraya tıklayarak oynayabilirsiniz.

1985 / Super Mario Bros. (NES)

O yılların popüler oyun konsolu NES için yayınlanmasıyla büyük bir ün yakalayan Mario, tüm zamanların efsanesi olarak nitelendirilebilir. 1983’te çöküş yaşayan oyun sektörünü yeniden ayağa kaldıran Super Mario, İtalyan bir tesisatçının sevgilisini kurtarmak için yaşadığı macerayı konu ediniyordu. Modern video oyunlarının atası olarak kabul edilen Super Mario Bros’u buraya tıklayarak oynayabilirsiniz.

1986 / The Legend of Zelda (NES)

Nintendo’nun Super Marios Bros’tan sonra başarı yakalayan bir diğer oyunu da The Legend of Zelda olmuştu. Ana karakter Link’i yönlendirdiğimiz oyunda amaç Prenses Zelda’yı Ganon’dan kurtarmaktı. Sonraki yıllarda birçok farklı versiyonu yayınlanan The Legend of Zelda’yı buraya tıklayarak oynayabilirsiniz.

1987 / Mike Tyson’s Punch-Out!! (NES)

Nintendo’nun boks oyunlarını NES’e taşımasıyla artan oyunların popülerliği, Punch-Out!! ile tavan yapmıştı. Nintendo'nun Tyson'a, adını ve benzerliğini kullanmak için 50.000 $ ödeme yapıp onu dahil ettiği bu oyun, o dönemin en çok oynanan oyunu olmuştu. NES dışında Famicom için de geliştirilen Mike Tyson’s Punch-Out!! oyununu buraya tıklayarak oynayabilirsiniz.

1988 / Super Mario Bros. 3 (NES)

1988’de yayınlanan yeni Mario oyunu, NES platformuna yonga seti sorunları sebebiyle 1990 yılında gelebilmişti. Tüm zamanların en sevilen oyunlarından biri olan Super Mario Bros. 3, klasik Mario oyununun yenilikler eklenmiş bir versiyonuydu. Zelda serisinin geliştirme sürecinde kullanılan yöntemlerden de yararlanılarak güncellenen oyunu, buraya tıklayarak oynayabilirsiniz.

1989 / Castlevania III: Dracula’s Curse (NES)

Konami’nin efsane serisi Castlevania’nın 3. oyunu olan Dracula’s Curse, o dönemde büyük bir popülarite yakalamıştı. Daha önceki Castlevania oyunlarının RPG unsurlarını içinde barındıran oyun, farklı yan karakterler sunarak kaydırmalı platform oyunlarına farklılık getirmişti. Korkutucu bir oyun başlangıcına sahip Castlevania III: Dracula’s Curse’ü buraya tıklayarak oynayabilirsiniz.

1990 / Super Mario World (SNES)

Nintendo’nun 16 bitlik SNES adındaki konsolunu tanıtmasıyla birlikte büyük bir gelişme yaşayan oyun sektöründe, o yılın en dikkat çeken oyunu Super Mario World olmuştu. Tasarım ve özellikler açısından diğer Mario oyunlarından farklı olan Super Mario World, oyuncuların kilitleri açarak ilerlemesi için özel bir haritayı içinde barındırıyordu. Farklı bir Mario deneyimi sunan oyunu, buraya tıklayarak oynayabilirsiniz.

1991 / The Legend of Zelda: A Link to the Past (SNES)

1990’da Super Mario World’ün kırdığı satış rekorunu hemen bir sonra egale eden The Legend of Zelda: A Link to the Past, dünyanın her yerinde geniş oyuncu kitlelerine sahip bir oyun haline gelmişti. Kaydırmalı platform oyunu yapısını geride bırakan yeni Zelda oyunu, daha önceki oyunlarda bulunmayan birçok RPG unsurunu içinde barındırıyordu. 1991’e damga vuran The Legend of Zelda: A Link to the Past’ı buraya tıklayarak oynayabilirsiniz.

1992 / Lunar: The Silver Star (SEGA CD)

CD’lerin geliştirilmesiyle büyük bir devrim yaşayan oyun sektörünün güçlü isimlerinde SEGA, Lunar: The Silver Star isimli sevilen oyunu piyasaya sürerek dikkatleri üzerine çekmişti. O dönem için olağanüstü olarak nitelendirilebilecek animasyon ve grafiklere sahip oyun, 1990’lı yılların ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkacak JRPG oyunlarına da ilham vermişti. SEGA’nın efsane oyunu Lunar: The Silver Star’ı buraya tıklayarak oynayabilirsiniz.

1993 / Super Mario All-Stars (SNES)

1992’de zirveyi SEGA’ya bırakan Nintendo, bir yıllık aranın ardından Süper Mario All-Stars ile geri dönmüştü. SNES için yayınlan yeni Mario oyunu, oyuncuların ilerlemelerini kaydedebilme özelliğini getirmesiyle büyük bir devrim yaratmıştı. Diğer Mario oyunlarına göre grafikleriyle öne çıkan Mario All-Stars’ı buraya tıklayarak oynayabilirsiniz.

1994 / Super Metroid (SNES)

1986’daki Metroid’in yeni versiyonunu bekleyenleri sevindiren haber, 1994 yılında Super Metroid’in piyasaya sürülmesiyle gelmişti. Bilim kurgu türündeki oyunun kaydırmalı platform yapısı korunarak, oyuna yeni eklemeler yapılmıştı. Tüm zamanların en iyi macera oyunlarından biri olan Super Metroid’i buraya tıklayarak oynayabilirsiniz.

1995 / Chrono Trigger (SNES)

Square tarafından SNES için geliştirilen aksiyon türündeki RPG oyunu Chrono Trigger’ın çizimlerini Dragon Ball gibi ünlü mangaların tasarımcıları üstlenmişti. Bu sayede diğer oyunlara göre oldukça farklı bir görsel deneyim sunan oyunda 13 farklı son bulunuyordu. Tüm zamanların en iyi RPG oyunlarından biri olan Chrono Trigger’ı buraya tıklayarak oynayabilirsiniz.

1996 / Super Mario 64 (N64)

1996 yılında tanıtılan Nintendo 64 oyun konsolunun tanıtımında büyük rol oynayan yeni Mario oyunu Super Mario 64, 3 boyutlu grafikleriyle o döneme kadar görülmemiş bir deneyim sunuyordu. Mario’nun genişletilmiş hamle yetenekleriyle karşılaştığımız oyunda N64 oyun kumandasının 360 derecelik kontrolü, oyunculara benzersiz bir hareket özgürlüğü sağlıyordu. 1996 yılının en popüler oyunu Super Mario 64’ü buraya tıklayarak oynayabilirsiniz.

1997 / Final Fantasy VII (PlayStation)

Nintendo’nun oyun piyasasındaki hakimiyetini kaybettiği yıllarda Sony PlayStation, zirveye adım adım tırmanmaya başlamıştı ve PlayStation için geliştirilen Final Fantasy VII, 1997’nin en popüler oyunu olmuştu. Sürükleyici grafikleri ve ilginç anlatımıyla çıtayı yükselten Final Fantasy VII’i buraya tıklayarak oynayabilirsiniz.

1998 / Metal Gear Solid (PlayStation)

1997’de Zirveyi ele geçiren PlayStation oyunlarının yerini kimseye kaptırmaya niyeti yoktu. Gran Turismo, Final Fantasy VII ve Castlevania: Night of Symphony gibi başarılı oyunlardan sonra platforma gelen Konami’nin aksiyon macera türündeki oyunu Metal Gear Solid, gerçekçi grafikleriyle öne çıkmıştı. Sonrasında çıkan aksiyon türündeki birçok oyunda izleri görülen Metal Gear Solid'i buraya tıklayarak oynayabilirsiniz.

1999 / Shenmue (Dreamcast)

SEGA’nın 1990’lı yıllarda yaptığı hatalar sonucunda geleceğini tehlikeye sokmasının hemen ardından kurtarıcı olarak piyasaya sürdüğü Dreamcast sistemi, 1999’da Shenmue ile büyük bir popülarite yakalamıştı. Geliştirme ve satış süreci için 47 milyon dolar harcanan Shenmue, gerçekçi kavga sahneleri ile dikkat çekmişti. Günümüzde yeni versiyonunun Steam üzerinden satın alınabilen oyunun sayfasına, buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

2000 / The Legend of Zelda: Ocarina of Time (N64)

Nintendo’nun 2000 yılında geri dönüşünü sağlayan oyun, listemizde birden fazla kez karşımıza çıkan bir Zelda oyunuydu. Kahramanımız Link'in farklı yetenekleriyle karşılaştığımız bu oyun, oyun konsollarının büyük bir değişim geçirmeye başlayacağı 2000’lerin ilk en popüler oyunu olmuştu. The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ı buraya tıklayarak oynayabilirsiniz.

2000 sonrası yıllar:

2000 yılından sonra oyun konsolları ve oyun endüstrisi büyük bir değişime sahne oldu. PlayStation ve Xbox’ın öne çıktığı sektörde mobil oyunlar da giderek yaygınlaştı. Bu yıldan sonra geliştirilen birçok oyundan en popüler olanı seçmek zor olsa da IMDB kullanıcılarının verdiği oylara göre diğer yılların zirvedeki oyunlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Silent Hill 2 (2001), Kingdom Hearts (2002), Star Wars: Knights of the Old Republic (2003), Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004), Kingdom Hearts II (2005), Shin Megami Tensei: Persona 3 (2006), God of War II (2007), Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (2008), Uncharted 2: Among Thieves (2009), Mass Effect 2 (2010), The Elder Scrolls V: Skyrim (2011), Fire Emblem Awakening (2012), The Last of Us (2013), South Park: The Stick of Truth (2014), The Witcher III: Wild Hunt (2015), Uncharted 4: A Thief's End (2016), and The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)

Geçmişin en popüler oyunlarına göz attığımız yazımızın sonuna geldik. Oyun sektörünün gelişimine yıl yıl şahit olduğumuz listemizde dikkatinizi en çok çeken oyun hangisi oldu? Yanıtlarınızı yorumlar kısmında bekliyoruz. Oyunlar hakkındaki paylaşımlarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.