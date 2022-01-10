Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Cem Yılmaz'a gönderme yaptığı düşünülen Doğu Demirkol, konu hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Yılmaz'ın son gösterisindeki espriyi daha önce kendisinin yaptığını gösteren Demirkol, 'espri benim tapulu malım değil' açıklamasında bulundu.

Cem Yılmaz’ın 30 Aralık gecesi Netflix’te yayımlanmaya başlayan Diamond Elite Platinum Plus gösterisi, ‘kiliseden bozma ev’ esprisine gelen eleştirilerin ardından geçtiğimiz gün farklı bir espriyle gündem olmuştu. Komedyen Doğu Demirkol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cem Yılmaz’ın gösteride yaptığı bir espriyi yıllar önce yaptığını göstermişti.

Instagram hesabından paylaşım yapan Demirkol, ‘Eskilerden bir şaka’ ifadesine yer vererek Cem Yılmaz’ın ‘Allah diyen Aslan’ esprisini daha önce yaptığını göstermişti. Sosyal medyada pek çok kişi bu paylaşımı ‘Cem Yılmaz’a gönderme’ diye yorumlarken, konu hakkında Doğu Demirkol’dan yeni bir açıklama geldi.

“Benim tapulu malım değil”

Doğu Demirkol, Cem Yılmaz’ın son gösterisinde yer verdiği, kendisinin yıllar önce yaptığı espriye ilişkin yaptığı açıklamada “Bu espriyi herkes yapabilir, benim tapulu malım değil.” ifadelerini kullandı. Paylaşımıyla ilgili muhabirden gelen sorulara cevap veren Demirkol’un açıklamaları şu şekildeydi:

“Ben kendimi aklamak için paylaştım. Bu espriyi herkes yapabilir. Benim tapulu malım değil ama Cem abi gösterisinde yapınca, beni izlemeye gelenler de ‘Cem Yılmaz’dan mı esinlendi demesin diye paylaştım. Ben Cem abiden almadım espriyi, o benden aldı gibi bir algı için de paylaşmadım. Konuyu farklı işledik zaten. Ben Cem abiyi severim, o bizim değerimiz.”

Demirkol, komedyenlerin birbirinden esinlenip esinlenmediği sorusuna da “İzliyoruz birbirimizi, gördüklerimiz üzerinden başka örneklerle aynı şeylere değindiğimiz oluyor.” yanıtını verdi. Demirkol’un daha önce yaptığı espriyi aşağıdan izleyebilirsiniz.