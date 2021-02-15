Dolar Kuru 6 Ay Sonra İlk Kez 7 TL'nin Altına İndi

Sert düşüşüne devam eden dolar/TL kuru, serbest piyasalarda 7'nin de altında inmiş durumda. An itibarıyla dolar/TL kurunun serbest piyasalardaki en düşük değeri 7'nin altına indi.

Rezerv para birimi dolar, Türk Lirası karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Son haftalarda gitgide düşen dolar/TL kuru, bu sabah itibarıyla yaklaşık 6 ay aradan sonra ilk kez 7 TL’nin altında işlem görmeye başladı. An itibarıyla serbest piyasalarda doların en düşük 6,9980 TL’den işlem gördüğü görülüyor.

Uluslararası finans kuruluşlarına göre dolar, TL karşısında önümüzdeki dönemde de değer kaybetmeye devam edecek. Birleşik Krallık merkezli finans devi HSBC, geçtiğimiz hafta yapmış olduğu açıklamada yıl sonu için dolar/TL kuru tahminini 6,50 olarak ifade etmişti.

Dolar, serbest piyasalarda 7 TL'nin altında işlem görmeye başladı

Dolar, serbest piyasalarda 7 TL’nin altında işlem görüyor olsa da farklı piyasalarda 7’nin biraz üzerinde işlem görüyor. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere dolar/TL kuru en düşük 6,9980’den; en yüksek 7.1571’den işlem görüyor. Goldman Sachs, yaklaşık iki hafta önce paylaşmış olduğu üç aylık dolar/TL kuru tahminini 7,50’den 7’ye düşürmüştü.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine bakıldığında yılbaşından bu yana dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimlerinden biri Türk Lirası olduğu görülüyor. Bu durumun orta vadede ülkemizdeki alım gücüne olumlu yansıması bekleniyor. Yine de dolar ile gelir elde edebileceğiniz güvenilir internet sitelerini öğrenmek isterseniz buradaki içeriğimize bir göz atmanızı tavsiye edebiliriz.