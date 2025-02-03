ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergisi kararı, otomotiv sektörünü vurdu. Fiyatlar, bir gecede 3.000 dolar civarı yükseldi. Peki bu karar, Türkiye'yi etkiler mi?

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta sonu Meksika ile Kanada için yeni bir gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararı imzaladı. Bu karar ile Meksika ve Kanada'dan ithal edilecek ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacaktı.

Bu kadar, otomotiv sektörünü de ciddi anlamda etkileyecek gibi görünüyor. Zira Başkan Trump'ın imzaladığı gümrük vergisi ile araç fiyatları, bir gecede 3.000 dolar civarında zamlandı. Bu da bugünün kuru ile yaklaşık olarak 110 bin TL'ye denk geliyor.

Peki bu karar Türkiye pazarını etkiler mi?

Donald Trump'ın aldığı karar, şimdilik sadece Kanada ile Meksika'dan ABD'ye giren otomobillerin fiyatlarını etkileyecek. Yani yüzde 25'lik gümrük vergisi, Türkiye'de fiyatları etkilemeyecek. Ancak burada üzeri çizilmesi gereken başka bir husus daha var.

Donald Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Avrupa Birliği ülkeleri için de gümrük vergisi uygulamak istediklerini söyledi. Bu da Trump'ın, ABD'nin lehine olabilecek her türlü vergi kararını uygulayabileceği anlamına geliyor. Avrupa Birliği ülkesi olmasak da ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye de uygulanabilecek gümrük vergileri, ABD ile Türkiye arasındaki iplerin de gerilmesine yol açabilir gibi görünüyor.