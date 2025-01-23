Donald Trump, geçtiğimiz pazartesi hem Dünya Sağlık Örgütünden hem de Paris İklim Anlaşması’ndan çekildi. Peki bunun sebebi neydi?

Önceki Trump yönetimi döneminde yine bu anlaşmalardan çekilinmişti ve daha sonra Biden geldiğinde tekrar anlaşmalar imzalamıştı.

Trump yeniden başkanlığa gelir gelmez yaptığı ilk işlerden biri, Dünya Sağlık Örgütünden çekilmek ve Paris İklim Anlaşmasını feshetmek oldu.

ABD’nin DSÖ’den çekilmesi, basit bir adım değil.

Küresel sağlık uzmanları, bu adımın hem örgütü çökerteceğinden hem de ABD'de ve yurt dışında uluslararası sağlık güvenliğini önemli ölçüde zayıflatacağından endişe ediyor.

ABD'nin DSÖ'den çekilmesi, Cenevre merkezli kurumu en büyük finansöründen ve bilimsel uzmanlığa büyük katkı sağlayan bir kuruluştan mahrum bırakacak ve büyük olasılıkla kapsamlı bir yeniden yapılanmayı ve DSÖ'nün yerine getirebildiği işlevlerin kısıtlanmasını gerektirecek.

Önceki Trump yönetimi döneminde, Covid-19 salgınının ilk yazında ABD, DSÖ'den çekileceğini bildirmiş ve bunu, kurumun salgının ilk günlerinde Çin'i koruduğu ve yeni koronavirüsün yayılmasına ilişkin ayrıntıları paylaşmakta yavaş davrandığı için yaptığını söylemişti. Ancak Biden yönetimi, göreve geldiği ilk gün çekilme bildirimini geri çekmişti.

Eski Başkan Biden'ın DSÖ'den çekilme kararını hemen reddetmesine bir tepki olarak görülen bir hamleyle, göreve gelen yönetim, yoğun bir ilk görev gününde ABD'yi Dünya Sağlık Örgütünden çıkarma niyetini duyurdu.

Ayrıca Trump, DSÖ'nün ABD'den diğer ülkelerin katkılarıyla karşılaştırıldığında adil olmayan düzeyde ödeme talep ettiğini söyledi.

DSÖ bu konu hakkında ne dedi?

DSÖ, çekilmeden bir gün sonra yaptığı açıklamada, Trump'ın kararından "üzüntü duyduğunu" belirterek ABD ve diğer üye ülkelerin iş birliğiyle son 7 yıldır bir dizi reforma giriştiğini kaydetti.

DSÖ, "ABD'nin bu konuyu yeniden değerlendireceğini umuyoruz ve ABD ile DSÖ arasındaki ortaklığın, dünyadaki milyonlarca insanın sağlığı ve refahı yararına sürdürülmesi için yapıcı bir diyaloğa girmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

Paris İklim Anlaşması neden feshedildi peki?

Trump, ABD'nin tarihi Paris İklim Anlaşması’ndan tekrar çekilmesini emreden bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Bu kararname, küresel ısınmayla mücadele için dünya çapındaki çabalara darbe vurdu ve ABD'yi bir kez daha en yakın müttefiklerinden uzaklaştırdı.

Anlaşma, uzun vadeli küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 1,5 derece üzerinde sınırlamayı veya bu mümkün olmazsa sıcaklıkları sanayi öncesi seviyelerin en azından 2 derece üzerinde tutmayı amaçlıyordu.

Trump'ın emrinde, Paris Anlaşması'nın ABD değerlerini yansıtmayan ve "Amerikan vergi mükelleflerinin dolarlarını Amerikan halkının çıkarları doğrultusunda mali yardıma ihtiyaç duymayan veya bunu hak etmeyen ülkelere yönlendiren" bir dizi uluslararası anlaşmadan biri olduğu belirtiliyor.

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