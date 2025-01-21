ABD Başkanı Donald Trump, TikTok yasağı için şirkete tanınan süreyi 75 gün daha uzatan bir emri imzaladı.

TikTok, ABD’de başka bir şirkete satılmamasından dolayı geçtiğimiz pazar günü ülkede yasaklanarak erişime kapanmıştı. Ancak bu durum, 12-13 saat arasında sürmüştü çünkü yeni başkan Donald Trump, platforma daha fazla süre tanınacağına dair açıklamalar yaptı. Bu nedenle de TikTok geri açıldı.

Trump’ın resmî olarak TikTok yasağı konusunda ne hamle yapacağı bilinmiyordu. Ancak dün ettiği yeminle başa gelir gelmez bu konuya el attı. Öyle ki TikTok yasağını erteleyen bir özel emre imzasını attı.

75 gün daha süre olacak

Trump’ın yeni kararı, TikTok’a yasağı için şirkete 75 gün daha süre tanıyor. Aynı zamanda Adalet Bakanlığına platforma erişime izin veren servis sağlayıcıları ve uygulama mağazalarına bu süre zarfında ceza vermemesini de emrediyor.

TikTok, pazar günü yaptığı açıklamada platformun uzun vadede ülkede kalmasını sağlamak için Trump hükûmetiyle birlikte çalışacaklarını söylemişti. Trump ise erteleme kararının yanı sıra ABD hükûmetinin özel bir şirketle ortaklık kurarak platformun yarısının sahibi olabileceğini ifade etmişti. Ancak o konuda henüz pek bir detay yok.

Yasağın hem kongreden hem de ABD Yüksek Mahkemesi’nden onay aldığı için Trump tarafından durdurup durdurulamayacağı belirsiz. Öyle ki şirkete verilen erteleme süresi de zaten bitmişti. Trump sadece bakanlığa 75 gün ceza vermeme emri verdi. Yani neler olacağını kestirmek şimdilik mümkün değil. Yine de platformun bir süre daha açık kalacağını söylemek mümkün. Bu süreçte satılıp satılmayacağını bekleyip göreceğiz.