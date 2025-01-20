TikTok'un yasaklanmasına ilişkin geçen süreçte açıklamalarıyla gündeme gelen bir kongre üyesinin ofisinin bulunduğu bina ateşe verildi.

TikTok'un ABD'de yasaklanma sürecinin başladığı günden bu yana ilginç birçok olaya şahit olsak da bugün yaşanan yeni bir olay akılalmaz nitelikte.

ABD’nin Wisconsin eyaletinde TikTok yasağına yönelik 19 yaşındaki bir genç, uygulamayı eleştiren açıklamalarıyla bilinen Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Glenn Grothman’ın bölge ofisinin bulunduğu iş merkezini ateşe verdi.

Polis tarafından yapılan açıklamada yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı, alevlerin kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.

Şüpheli, kongre üyesi Glenn Grothman'ın ofisini ateşe verdi

Yangını çıkardığını itiraf eden genç, eyleminin TikTok’un yasaklanması nedeniyle olduğunu söyledi. Şüpheli, gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldı. Gencin hedef aldığı kongre üyesi Glenn Grothman, TikTok’u sert bir şekilde eleştiren siyasetçiler arasında yer alıyor.

Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Social Truth üzerinden yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü, yasanın hükümlerinin yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.