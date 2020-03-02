Dört Arka Kameralı Konsept iPhone 12’yi Gösteren Video

TF International Securities analisti Ming-Chi-Kuo, bu yıl içerisinde tanıtılacak 5 farklı iPhone modeline dair açıklamalarda bulundu. Kuo'ya göre bu ay içerisinde iPhone 9 modelini tanıtacak olan Apple, eylül ayı içerisinde 4 farklı iPhone 12 modeliyle karşımıza çıkacak. Gelin bu tasarımlardan biri olabilecek olan 4 kameralı iPhone 12'ye yakından bakalım.

Apple ile ilgili sızıntılarda güvenilir olan bir kaynak, ABD’li firmanın 2020 yılı için büyük planları olduğunu düşünüyor. İddialara göre 2020 yılı içerisinde tam 5 farklı iPhone modeli tanıtacak olan Apple, bu cihazlardan ilki olan iPhone 9’u bu ay içerisinde ilk kez gösterecek ve 399 dolardan listeleyecek. Geri kalan diğer 4 modelse eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 12 serisine ait olacak.

Sızıntıların kaynağı olan TF International Securities analisti Ming-Chi-Kuo, Apple’ın eylül ayı içerisinde tanıtacağı 4 farklı iPhone modelinin ilk ikisinin iPhone 12, diğer ikisininse iPhone 12 Pro adı altında çıkış yapacağını söylüyor. Bu noktada telefonlardan ilki 5,4 inçlik OLED ekrana, diğer ikisi 6,1 inçlik OLED ekrana ve sonuncusu olan iPhone 12 Pro Max ise 6,7 inçlik OLED ekrana sahip bir şekilde gelecek.

iPhone 12’nin tasarımı hakkında ipucu veren konsept tasarım:

Bu ay içerisinde tanıtılacak ve gelecek ay piyasaya sürülecek olan en küçük iPhone, 2016 yılında tanıtılan bütçe dostu iPhone SE modelinin devamı niteliğinde olacak ancak daha büyük ekran ve A13 Bionic işlemci gibi daha gelişmiş özelliklere sahip olacak. Cihazın beraberinde getireceği en önemli yenilikse iPhone X ile tarihe karışan Touch ID butonu olacak.

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro serisine gelecek olursak işler biraz daha heyecan verici bir hâle geliyor. Bu noktada amiral gemisi sınıfında olacak iPhone 12 serisi, aradan geçen üç yılın ardından ilk büyük tasarımsal yeniliği alan iPhone telefon serisi olacak. Telefonlara gelecek en büyük yenilikse Android cephesinde sıkça gördüğümüz ToF sensörleri olacak gibi görünüyor.

Kuo’ya göre iPhone 12 ve iPhone 12 Pro telefonlar, Apple’ın ikonik iPhone 5 tasarımının modernize edilmiş bir hâliyle birlikte çıkış yapacak. Bu noktada iPhone 5’in küçük ekranı yerine daha büyük ve gelişmiş ekranlar ile küçültülmüş çentik ve iPhone 11 serisinden tanıdığımız kamera tasarımının yenilenmiş versiyonu; bu telefonlarda karşımıza çıkabilir.

Son birkaç hafta boyunca iPhone 12 serisine ait pek çok farklı tasarım gördük. Bu noktada bunların yalnızca iddiadan ibaret olduğunu ve telefonların nasıl bir tasarım ve özellikle geleceğini söylemenin şimdilik zor olduğunu belirtebiliriz ancak Apple, ikonik iPhone 5 tasarımının geliştirilmiş bir versiyonuyla pek çok kişinin beğenisini kazanabilir zira bu telefonlar, birçok kişi tarafından en iyi iPhone tasarımı olarak gösteriliyor.