Redmi Note 9 Serisinin Tanıtılacağı Tarih Belli Oldu

Redmi Note 7 ve Redmi Note 8 serileri, fiyat/performans konusunda çıtayı yükselterek özellikle Türkiye'de büyük ilgi görmüştü. Xiaomi şimdi, yine fiyat/performans canavarı olması beklenen Redmi Note 9'un tanıtım tarihini açıkladı.

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, ülkemizde de bir hayli popüler olan Redmi Note 8 serisinin ardından şimdi de Redmi Note 9 serisiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Redmi'nin Hindistan Twitter hesabı, Redmi Note 9 serisinin 12 Mart'ta tanıtılacağını duyurdu.

Resmi tanıtım görsellerinde Redmi Note 9'un arka tarafta kare şekilde yerleştirilmiş dörtlü kamera kurulumuyla geleceği görülüyor. Ayrıca akıllı telefonun Amazon sayfasında yeni Redmi Note 9'un üstün tasarım, sürükleyici oyun deneyimi, güçlü bir işlemci ve gelişmiş hızlı şarj özellikleri sunacağı da öne sürülüyor.

Bir diğer tanıtım görselinde Xiaomi Hindistan başkanı Manu Kumar Jain yer alıyor ve fotoğrafta, telefonun alt yarısı görünüyor. Tanıtım görseline göre, Redmi Note 9'un alt kısmında USB Type-C bağlantı noktası, kulaklık jakı ve hoparlör ızgarası yer alacak.

Redmi Note 9 serisi akıllı telefonların teknik detayları ya da tasarımının eksik kalan kısmı hakkında herhangi bir bilgi ortaya çıkmadı. 12 Mart'ta gerçekleşecek olan etkinlik sonrası telefonlar muhtemelen hemen satışa çıkacak.

Redmi Note 8 serisi gibi Note 9'un da ilk olarak Hindistan'da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Xiaomi, yılın ortalarına doğru Redmi Note 9 ve Redmi Note 9 Pro'yu Avrupa ile birlikte Türkiye’de de satışa sunabilir.