Hem kuru hem ıslak temizlik yapan, ayrıca paspasını da kir haznesini de kendi kendine temizleyen Dreame X40 Ultra’yı detaylıca inceledik!

Robot süpürgeler hayat kurtarıcı ve yaşanan olumsuz kullanıcı deneyimlerine yönelik geliştirmelerle her geçen gün daha iyi oluyorlar.

Dreame X40 Ultra da her robot süpürge kullanıcısının sık karşılaştığı sorunları çözen, henüz robot süpürge kullanmamış olan herkesin de kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak özelliklerle geliyor. Biz de bu özellikleri ve X40 Ultra’nın performansını detaylıca inceledik.

Önce Dreame X40 Ultra’nın tüm teknik özelliklerine bir göz atalım:

Maksimum Emiş: 12.000Pa

Pil Kapasitesi: 6.400mAh

Engel Geçiş Yüksekliği: 22mm

Toz haznesi kapasitesi: 300ml

Robot su tankı kapasitesi: 80ml

Temiz/kirli istasyon su tankı kapasitesi: 4.5L/4L

Paspas temizleme sıcaklığı: 70 derece

Yerdeki kablo gibi eşyaları dert etmeye son veren haritalandırma ve temizlik rotaları

Dreame X40 Ultra, etkileşimli 360 derecelik alan algısı ile ayrıntılı bir şekilde evinizin 4 seviyeli haritalarını oluşturuyor. Bu haritalandırma sistemi ile evi temizlemek için en verimli rotaları da belirliyor ve temizliği bu şekilde yapıyor.

Tabii ki dilerseniz Dreamehome uygulaması üzerinden bu rotaları düzenleyerek evinizin içinde girilmez bölgeler ve sanal duvarlar oluşturarak temizlik yapılmasını istediğiniz alanları özelleştirebiliyorsunuz.

En dikkat çeken yanlarından biri ise terlik, kablo gibi normalde epey dert olan nesneleri de tanımlayarak kaçınabilmesi ve işine devam edebilmesi. Burada Dreame X40 Ultra’nın tanımlayabildiği 120’den fazla nesne türü var. Yani neredeyse yerde kalan hiçbir şeyi dert etmeye gerek olmuyor.

Ayrıca, dahili LED'i sayesinde karanlık ya da loş alanlarda karşılaşılan hareket sorunları da tamamen ortadan kalkıyor. Kısaca robot süpürgelerle ilgili ‘’süpürgeden önce evde yerde ne varsa toplamak gerekiyor’’ algısı, Dreame X40’ın getirdiği çözümlerle ortadan kalkmış durumda.

Sert zeminde eksiksiz hem ıslak hem kuru temizlik

Robot süpürgelerde genelde kıyı köşelerle ve mobilya altlarıyla ilgili kafalarda soru işaretleri oluyor. Dreame X40 Ultra, 10mm’ye kadar kalkabilen yan fırçasıyla duvar köşesi ve mobilya kenarları gibi alanlardaki tozu ve kiri de en iyi şekilde temizliyor.

Ayrıca MopExtend RoboSwing ismini verdiği teknolojisi ile 4 cm’lik paspas uzantısı ile bu alanlardaki kirleri de temizleyebiliyor. Yani en zorlu köşelerde de hem kuru hem ıslak temizliği en iyi şekilde yapıyor. Paspasların döne döne temizlik yapması da alıştığımız robot süpürge paspaslarından farklı olarak gerçekten de temizlik yaptığını hissettiriyor. Yani öyle geçerken şöyle bir ıslattım modunda çalışmıyor.

OmniDirt™ Akıllı Kir Algılama Teknolojisi de zemindeki kirleri RGB kamerası ile belirleyerek uygun temizlik yöntemi ile temizliyor. Böylece farklı alanlardaki farklı zorlukta kir ve lekeleri dert etmeye gerek kalmıyor.

12.000Pa emiş gücüyle hem halı gibi yumuşak zeminlerde hem de tüm sert yüzeylerde tüm saç, toz ve kirleri toplayan Dreame X40 Ultra, TriCut fırçası ile özellikle fırçaya dolanan uzun saç ve tüy sorununu da ortadan kaldırıyor. Bu özel fırça, uzun saç ve tüyleri keserek dolanmasını engelliyor.

Halı üzerinde gezinen kirli paspas kaygısı da Dreame X40 Ultra ile ortadan kalkmış durumda

Dreame X40 Ultra’nın en beğendiğim özelliklerinden biri de hem paspasının hem de öndeki dönen fırçalarının halı üzerine gelirken yukarı kalkarak yumuşak zeminde kirli paspas ile oluşabilecek kirin önüne geçmesi. Bu paspas kaldırma özelliği ince halılar için geçerli ancak kalın halılarınız varsa da otomatik paspas çıkarma özelliği devreye giriyor.

Dreame X40 Ultra’da bulunan otomatik paspas çıkarma özelliği sayesinde robot istasyonuna giderek fırçalarını çıkartıp temizliğe kaldığı yerden devam ediyor.

Ayrıca ‘’halıyı temizlememe’’ seçeneği de mevcut yani isterseniz bu seçeneği seçerek X40 Ultra’nın temizliği yalnızca sert zeminlerde yapmasını sağlayabiliyorsunuz.

‘’Carpet Boost’’ seçeneği ise halı temizlerken emiş gücünü artırarak çok daha güçlü ve etkili bir temizlik yapılmasını sağlıyor. Kısaca Dreame X40 Ultra’da halı temizliğine yönelik tüm ihtiyaçlarınıza yanıt verecek özellikler mevcut.

Evcil hayvanı olanların çok seveceği ‘’CleanGenius’’ özelliği

Evinizde evcil hayvanınız varsa Dreamehome uygulaması üzerinden seçeceğiniz CleanGenius özelliği ile hayvan dostunuzun X40 Ultra tarafından tanımlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu tanımlama sayesinde dostunuz bir ‘’engel’’ olarak tanımlanıyor ve süpürge işlemi çok daha dikkatli yapılıyor.

Bu güvenlik önleminin yanında evcil hayvanınızın eşyalarının bulunduğu bölgelerde daha güçlü temizlik yapılarak kum, tüy gibi döküntüler de tamamen temizleniyor. Ayrıca daha az su ile temizlik yapılarak olası alerji durumlarına karşı daha az nemli bir ortam yaratılarak önlem alınıyor.

Tabii ki Dreame X40 Ultra’nın kamerası sayesinde temizlik süreci boyunca duruma göz atmak da Dreamehome uygulaması üzerinden mümkün. Bu özelliğin zaman zaman komik anlara denk gelmenizi sağlayacağından çok eminim.

Geldik en can alıcı kısma: Dreame X40 Ultra, evinizin yanında kendini de temizliyor.

Hem robot süpürgelerde hem de dikey süpürgelerde en can sıkıcı şeylerden biri de şüphesiz kirli tozlu hazneleri elle temizlemek zorunda kalmak. Dreame X40 Ultra, bu konuda geliştirmeleriyle işi birkaç level üste taşımış durumda. Peki bunu nasıl yapıyor?

Şöyle oluyor; Dreame X40 Ultra’nın istasyonu, makinede biriken tozları önceki modellere göre çok daha sessiz bir şekilde alıyor ve geniş haznesi sayesinde uzunca süre boyunca sizin eliniz bile değmeden kendini temizliyor. Burada verilen süre 75 gün ama bu tabii ki kullanım yoğunluğuna göre artı/eksi değişiklik gösterecektir.

Paspas tarafında ise kirli paspas 70 derecelik sıcak su ile yıkanıyor, arkasından da sıcak hava ile kurutuluyor. Böylece nemli paspasın sebep olabileceği koku gibi şeylerin de önüne geçilmiş oluyor. X40 Ultra, su ve solüsyon dolumunu da kendi yapabiliyor. Bu sayede hem solüsyon kullanımı optimal seviyede kalmış oluyor hem de vakum bakımı sağlanıyor.

Burada bir de isteğe bağlı olarak atabileceğiniz bir adım var. Eğer isterseniz su bağlantı kiti satın alarak X40 Ultra istasyonunu tesisata bağlayarak kirli ve temiz su boşaltımını da otomatik yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Böylece kirli suyla da temiz su doldurma işiyle de hiç ilginiz kalmamış oluyor.

Kısaca özetlemem gerekirse…

Dreame X40 Ultra, bir robot süpürgeden beklediğimiz her şeyi olabilecek en iyi şekilde yapıyor. Özellikle halı/sert zemin temizliği için fırça ve paspas ile ilgili özellikler ve kendi kendini her yönüyle temizleyebilmesi oldukça iyi çalışıyor.

Eğer evimi güzelce temizleyecek üst seviye bir yardımcıya ihtiyacım var diyorsanız ve bütçenizi de planladıysanız, Dreame X40 Ultra mutlaka değerlendirmenizi öneririm.

Tüm özellikleri incelemek ve satın almak isterseniz buraya tıklayarak Dreame’nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.