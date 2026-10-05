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DS Automobiles Ekim 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Zam Yok!

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DS Automobiles, Ekim 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. N°4, DS 7 ve tamamen elektrikli N°8’in güncel fiyatları yer alıyor.

DS Automobiles Ekim 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Zam Yok!
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

DS, Ekim 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Güncel listesinde Yeni N°4, DS 7 ve tamamen elektrikli Yeni N°8 öne çıkıyor.

Bu içerikte DS’in Ekim 2026 tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, model bazlı donanım ve şanzıman seçeneklerini, kampanyalı fiyat durumunu ve paylaşılan opsiyon bilgilerini bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

DS Automobiles Ekim 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Zam Yok!
DS N°4
DS 7
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DS fiyat listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
N°4 3.326.450 TL -
DS 7 4.443.950 TL -
N°8 4.990.000 TL -

N°4 fiyatları - Ekim 2026

DS N°4

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BlueHDi 130, Dizel Pallas, Otomatik 3.326.450 TL -

DS N°4, güncel listede Pallas donanımı, BlueHDi 130 dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla yer alıyor. DS'nin teknik verilerinde de N°4 Pallas BlueHDi 130 versiyonu 1.499 cc dizel motor ve otomatik şanzımanla gösteriliyor.

N°4 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

DS 7 fiyatları - Ekim 2026

DS 7

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
BlueHDi 130, Dizel ÉTOILE, Otomatik 4.443.950 TL -

DS 7, markanın SUV ürün gamında daha geniş ve yüksek gövdeli bir seçenek olarak yer alıyor. ÉTOILE donanımı, BlueHDi 130 dizel motoru ve otomatik şanzımanıyla sunulan model; aile kullanımı, şehir içi sürüş ve uzun yol ihtiyaçlarını konfor odaklı bir otomobilde bir araya getirmek isteyenlere hitap ediyor.

DS 7 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

N°8 fiyatları - Ekim 2026

vdsfgf

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli N°8 Étoile FWD Long Range 4.990.000 TL -

DS N°8, markanın tamamen elektrikli SUV coupé modeli olarak ürün gamında yer alıyor. Ekim 2026 fiyat listesinde Étoile FWD Long Range versiyonu 4.990.000 TL'den sunuluyor. Önden çekişli versiyonda 213 bg güç üreten elektrikli motor bulunurken, model WLTP ölçümlerine göre 710 kilometreye kadar menzil sunuyor.

N°8 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: DS Automobiles Türkiye

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