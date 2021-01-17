Pek çok kullanıcı, internet keyfini bozan “DSL bağlantısı yok” sorunu ile karşı karşıya kalabiliyor. Wi-Fi modemine bağlı kablolar ya da bazen internet servis sağlayıcı ile ilgili olan bu sorun ne demek oluyor, nasıl çözülür? Sizin için 2021 en güncel “DSL bağlantısı yok” sorunu çözüm yöntemlerini anlattık.

Tüm sorunlar ve hatalar gibi “DSL bağlantısı yok” sorunu da bir anda ortaya çıkar. Üstelik oldukça sinir bozucu bir sorundur çünkü bilgisayar üzerinden yapabileceğiniz çok fazla işlem yoktur. Özellikle kablo, modem, bağlantı gibi kavramlarla ilgili tecrübeniz yoksa işin içinden çıkılmaz gibi görünebilir. Ancak endişe etmeyin, “DSL bağlantısı yok” sorununun bazı temel ve uygulaması kolay çözüm yöntemleri var.

Türk Telekom, Türknet, Dsmart, Vodafone, Turkcell Superonline farketmeksizin tüm internet servis sağlayıcılarında karşınıza çıkabilen bir sorundur. Bu nedenle çözüm yöntemlerini bilmekte ve her zaman aklımızın bir köşesinde tutmakta yarar var. Çünkü “DSL bağlantısı yok” sorunun nedeni, Wi-Fi modemi ve ona bağlı kablolarda olabilir ve bu sorunu kullanıcı kolayca çözebilir.

“DSL bağlantısı yok” sorunu nasıl çözülür?

Adım #1: Bağlantı kablolarını kontrol edin.

Bağlantı kablolarını kontrol edin. Adım #2: Modemi ve bilgisayarı yeniden başlatın.

Modemi ve bilgisayarı yeniden başlatın. Adım #3: Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın.

Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın. Adım #4: Windows Sorun Giderici’yi çalıştırın.

Windows Sorun Giderici’yi çalıştırın. Adım #5: Farklı bir cihaz ile internete bağlanmayı deneyin.

Farklı bir cihaz ile internete bağlanmayı deneyin. Adım #6: DSL filtresi kullanmayın.

DSL filtresi kullanmayın. Adım #7: Modemin duvar prizine bağlı olduğundan emin olun.

Modemin duvar prizine bağlı olduğundan emin olun. Adım #8: Modemi farklı bir güç kaynağına bağlayın.

Modemi farklı bir güç kaynağına bağlayın. Adım #9: Sabit telefon sesini kontrol edin.

Sabit telefon sesini kontrol edin. Adım #10: “DSL bağlantısı yok” sorunu için teknik servise danışın.

Adım #1: Bağlantı kablolarını kontrol edin:

DSL kablonuz 3 metreden uzun olmasın.

DSL ve telefon bağlantısı arasında ayırıcı kullanmayın.

Telefon hattını kullanan modem dışındaki cihazlarda filtre kullanın.

Güç kablosunun sağlam olduğundan emin olun.

DSL bağlantı kablosunun sağlam olduğundan emin olun.

“DSL bağlantısı yok” sorununa Wi-Fi modeminize bağlı kablolar neden oluyor olabilir. Bu nedenle DSL bağlantısını sağlayan telefon hattınız üzerinden çalışan ve modeme bağlı olan tüm kabloları kontrol etmeli ve olası sorunlarda yeni bir kablo ile bağlantıyı güçlendirmelisiniz. Yeni kablo ihtiyacı için internet servis sağlayıcınız ile iletişime geçebilirsiniz.

Adım #2: Modemi ve bilgisayarı yeniden başlatın:

Bağlantı kablolarınızı kontrol ettiyseniz ancak sorun hala devam ediyorsa en basit ama en etkili sorun çözme işlemi olan cihazları yeniden başlatma işlemini uygulayın. Hem bilgisayarınızı hem de modeminizi kapatın ve bir süre kapalı tutun. Yeniden açtığınız zaman cihazlar küçük sorunları ortadan kaldırılmış olarak çalışmaya başlayacaklardır.

Adım #3: Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın:

Kullanmakta olduğunuz antivirüs yazılımınız olası sanal tehditlere karşı DSL bağlantınızda kesintilere neden oluyor olabilir. Bu nedenle antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakarak sorunun devam edip etmediğini kontrol edin. Eğer “DSL bağlantısı yok” sorunu ortadan kalktıysa alternatif antivirüs yazılımlarını kullanmayı düşünebilirsiniz.

Adım #4: Windows Sorun Giderici’yi çalıştırın:

Windows işletim sisteminin kendine ait Sorun Giderici aracı, yaşanan pek çok sorunu çözebilecek yetenektedir. “DSL bağlantısı yok” sorunu için Ayarlar sayfası üzerinden Ağ Sorunlarını Bul ve Onar araması yaparak aracı çalıştırın. İşletim sistemi kaynaklı bir sorun varsa bu şekilde çözülecektir.

Adım #5: Farklı bir cihaz ile internete bağlanmayı deneyin:

Bağlantı kablolarınızda bir sorun yoksa ve Wi-Fi modem üzerindeki DSL ışığı yanıyorsa sorunun nedeni internete bağlanmak istediğiniz cihaz olabilir. Modemi yeniden başlattıktan sonra farklı bir cihaz üzerinden aynı modeme ile internete bağlanmayı deneyin. Eğer sorunsuz bir şekilde internete bağlanıyorsanız “DSL bağlantısı yok” sorunu yaşamıyorsunuz demektir.

Adım #6: DSL filtresi kullanmayın:

Telefon hattı ile çalışan DSL bağlantısı harici faks makinesi, alarmlar, uydu sistemleri gibi diğer tüm cihazlarda filtre kullanabilirsiniz. Ancak DSL bağlantısı için filtre kullanmadan hattın direkt olarak modeme bağlı olmasını sağlayın. DSL filtrelerinin bağlantıda parazite neden olduğu biliniyor.

Adım #7: Modemin duvar prizine bağlı olduğundan emin olun:

Konu hangi bağlantı türü olursa olsun, kaynaktan uzaklaştığınız zaman bağlantı kalitesi düşecektir. DSL kablosunun uzun olmaması ile aynı nedenden dolayı Wi-Fi modeminizi de direkt olarak duvar prizine bağlı olarak kullanmalısınız. Metrelerce uzanan uzatma kabloları akım üzerinde dengesizlik yaratacaktır.

Adım #8: Modemi farklı bir güç kaynağına bağlayın:

Bazen Wi-Fi modeminizi direkt olarak duvar prizine bağlanmanız da yeterli olmaz. Çünkü bazen duvar prizinde de herhangi bir akım problemi olabilir. Bu nedenle modeminizi farklı bir güç kaynağına yani evdeki farklı bir duvar prizine bağlamayı deneyin. Akım dengesizlikleri de “DSL bağlantısı yok” sorununa neden olabilir.

Adım #9: Sabit telefon sesini kontrol edin:

DSL bağlantısının telefon hattı üzerinden bakır tellerle dolu kablolar aracılığıyla geldiğini söylemiştik. “DSL bağlantısı yok” sorununa bu hattın neden olup olmadığını kontrol etmek için hattı sabit bir telefona bağlayın ve ‘çevir’ sesinin kalitesini kontrol edin. Eğer seste parazitlenme oluyorsa sorunun nedeni servis sağlayıcı kaynaktan geliyor olabilir.

Adım #10: “DSL bağlantısı yok” sorunu için teknik servise danışın:

Tüm adımları uyguladıysanız ancak sorun çözülmediyse ve sabit telefon sesi parazitli geliyorsa mutlaka internet servis sağlayıcınızın teknik servis birimine ulaşın. Genel bir sorun olabileceği mahalli bağlantı noktasından, apartman bağlantı noktasından ya da evinizdeki bağlantı noktasından kaynaklı bir sorun olabilir.

“DSL bağlantısı yok” sorunun çözümü için uygulayabileceğiniz en güncel yöntemleri ve dikkat etmeniz gereken noktaları anlattık. İnternet bağlantısı ile ilgili sorunlar bazen kullanıcı kaynaklı olabilir ancak çoğu zaman servis sağlayıcı tarafından gelen bir sorun internet bağlantı hatalarına neden olabilmektedir.