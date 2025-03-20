Yeni DualSense'leri Güneş Işığında Şarj Etmek Mümkün Olacak

Sony'nin almış olduğu yeni patente göre gelecekteki yeni DualSense'ler güneş ışığında şarj olacak.

Sony’nin aldığı yeni bir patent, gelecekte güneş enerjisiyle şarj olan bir DualSense'in geleceğini ortaya çıkardı.

Sony'nin yeni DualSense'lerin gelişiminde kullanmak üzere aldığı bu yeni patent, fotovoltaik sistemler içeren bir kontrol cihazını tanımlıyor. Bu sayede kontrol cihazı, harici bir pil veya şarj cihazına ihtiyaç duymadan güneş ışığından enerji üretebiliyor.

DualSense'lere fotovoltaik sistemler yerleştirilecek

Eğer bu teknoloji gerçeğe dönüşürse DualSense’in en büyük sorunlarından biri olan kısa pil ömrü tarihe karışabilir. Sürekli güneş enerjisi akışıyla desteklenen pil, eğer oyun oynadığınız yer güneş alıyorsa oyun keyfinizin kesintiye uğramasını önleyebilir.

Tabii şunu da özellikle belirtelim. Bu tarz büyük şirketler her zaman yeni fikirler için patent başvurusunda bulunur fakat bunların hepsine nihai ürününde yer vermez. Bu yüzden bu patentin gerçeğe dönüşme ihtimali şimdilik belirsiz.

Peki siz böyle bir DualSense gelse satın alır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.