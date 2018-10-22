PlayStation 4'ün kontrolörlerinde sıkça karşılaşılan 5 sorunun çözümünü sizler için hazırladık.

Aslında biz de her şeyin problemsiz çalıştığı bir dünyada yaşamak isterdik. Ancak ne yazık ki bu pek mümkün değil. PlayStation 4 kullanıcılarının, bozulan bir dualshock durumunda ne hissettiklerini biliyoruz. DualShock 4 cihazınız her bozulduğunda bir yerlere verip tamir ettirmek ve buna para ödemek yerine, çözümü aslına basit olan bazı problemleri kendiniz de çözebilirsiniz. Bunun için sizlere yaygın hataları içeren bir liste ile birlikte bunları nasıl çözebileceğinize dair bazı öneriler içeren bir rehber hazırladık.

Cihazım konsola bağlanmıyor

Bu sorun, her kullanıcıyı muhtemelen en az bir defa rahatsız etmiştir. Genelde çözümü Türk usülü cihazı kapatıp açmaya dayanan yöntemlerle çözülebiliyor.

Cihazınız bağlantıda problem yaşıyorsa, öncelikle kontrolörü USB kablo aracılığıyla bağlamayı deneyin. Bu işlem her zaman ilk defada işe yaramasa da, genelde birkaç deneme sonrası cihazınız bağlantıyı kurmayı başaracaktır.

Konsolu kapatıp açmak. Dediğimiz gibi, pek çok hatanın aslında çözüm yollarından birisi bu.

Yukarıdaki iki şey de işe yaramadıysa, oyunu biraz zorlaştıralım. DualShock'un arka tarafında, L2'nin yanında küçük bir delik bulunuyor. O deliğin içine basabilmek için toplu iğne, ataç gibi bir nesneye ihtiyacınız olacak, sim yuvası iğnesi de olur. Buradaki deliğe birkaç saniye basılı tuttuktan sonra, iğneyi çekin. Daha sonra cihazı konsola USB ile bağlamanız lazım. Bu adımlardan sonra çok yüksek ihtimal sorununuz çözülmüş olacaktır.

DualShock cihazlarının da standart bir bluetooth teknolojisi kullandığını unutmayın. Cihazınız aynı anda sadece tek bir cihaza bağlı olabilir. Bu yüzden eğer başka cihazlarla (bilgisayar veya telefon gibi) eşleştirme yaptıysanız bu bağlantıyı kesmeyi unutmayın.

Şarj olmuyor

Bunun pek çok nedeni olabilir. En sağlıklı şekilde anlamak için deneme-yanılma yöntemini kullanıp, sorunlar arasında elemeler yapacağız.

USB kablonuz bozulmuş olabilir, başkasını deneyin.

Konsoldaki belirli bir USB portu çalışmıyor olabilir, başka bir porta takın.

Mümkünse, aynı kabloyla aynı portta farklı bir DualShock ya da cihazı şarj etmeyi deneyin.

Güvenli modda şarj etmeyi deneyin. Güvenli moda girmek için, cihazınızı kapatın. Cihazı açmak için 7 saniye açma düğmesine basılı tutun, ikinci bir bip sesi geldikten sonra güvenli modda giriş yapmış olacaksınız.

DualShock'u Windows bir bilgisayara takarak, sistemin cihazınızı tanıyıp tanımayacağını test edin.

Bu denemeler sonunda, en azından problemin kesin nedenini öğrenmiş olacaksınız. Sorun USB kablosundan, portlardan ya da kontrolörün kendisinden kaynaklanıyordur.

Dokunmatik yüzey çalışmıyor

Bu yüzey, aslında her zaman kullanılan bir şey değil. Ancak bazı oyunlarda mekanik bir takım oyun içi hareketler için gerekli oluyor. Bu sorunun çözümü, eğer anlık bir hata değilse sizin için pek kolay değil. Ancak yine de önerilerimizi yazalım.

Tabii ki açıp kapatmayı bir deneyin.

Dokunmatik yüzeyi alkol ve su karışımı ile temizleyin. İkisini de yoğunluk olarak abartmayın ve miktar olarak da fazla kullanmayın. Eğer dengelemede yanlışlık yaparsanız, sorun sayınız biraz artabilir.

Bunun dışında zaten kırıldıysa ve çatladıysa, tek yolu tamir ettirmek.

Düğmeler elime yapışıyor

Denetleyiciyi olabildiğince temiz tutmak, yapabileceğiniz en mantıklı şey. Düğmeler belirli bir süre kullanımdan sonra, yapışkanlıklarını kaybederler. Tabii, temiz tuttuğunuz sürece. Ancak yine de işe yaramıyorsa, başka bir takım kimyasal uygulamalara ihtiyacınız olabilir.

Mikrofiber bir bez alın ve alkol ile temizlemeye çalışın. Bu uygulamaları 18 yaşın altındaki okurlarımız için tavsiye etmiyoruz. Ayrıca her alkol de işe yaramaz, bunu satın alacağınız yer ile görüşmenizde fayda var.

Tuşların hepsini iyice temizlediğinizden emin olun. Tekrar tekrar sıkı bir şekilde temizleyin.

Tabii bir de bunlardan sonra tuşlara tekrar basmayı deneyin. Bu pek işe yaramadıysa, daha derin ve detaylı bir temizlik için kontrolörü ayırmanız lazım. Ancak, tecrübeyle sabittir ki ilk kez yapıyorsanız dikkatli olmanızda fayda var. Yoksa yapışkan tuş probleminiz, kırık kontrolör problemine dönüşebilir.

Şarj çok hızlı bitiyor

Bu sorun, yine en basit ancak en çok can sıkan sorunlardan bir tanesi. Kontrol cihazınızın şarjı çok çabuk bitiyorsa ya da direkt olarak hiç açılmıyorsa, bunun çözümü kolay. İnternette uygun fiyatlardan pek çok batarya satılıyor. Bunlardan güvenilir bir tanesini tercih edin ve gelen bataryayı, kontrolörü açarak değiştirin. Youtube, bununla alakalı yerli ve yabancı pek çok video ile dolu. Yine belirtmemiz de lazım ki kontrolörü kendiniz açarsanız garantiniz geçersiz olur. Garantinizin bittiğinden emin olun. Ya da garantiniz varsa direkt servise yollayıp, maliyetten kar etmeniz de mantıklı olabilir.

Garanti ve teknik servis

Yukarıda bahsettiğimiz sorunlardan bir tanesine veya başka bir soruna sahipseniz ve bu çözümler başarılı olmadıysa cihazı teknik servise yollamanız iyi olabilir. Faturanızı kontrol edin, 2 yıl geçerli garantiniz var. Ülkemizde yasalar gereği ücretsiz kargo ile cihazınızı servise yollayabilirsiniz. Eğer garanti kapsamında değilse bir ödeme yapmanız gerekecek. Ancak bu yine de sıfır bir DualShock fiyatından daha az maliyetli olacaktır.

Diğer tavsiyeler

Sizlere, en yaygın karşılaşılan problemleri, en yaygın çözümleri ile birlikte verdik. Kontrol cihazları, konsol takımınız içerisinde en fazla mekanik yıpranmayı alan cihazdır. Yine de elektronik ürünlerin ömürleri gereği ne kadar düzenli bakılırsa bakılsın yıpranabilir. Ancak düzenli bakımını yapmanız, kullanım sürenizi önemli ölçüde de arttırabilir.