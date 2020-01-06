PlayStation 5 Kontrol Cihazı İlk Kez Görüntülendi

Önümüzdeki günlerde resmen tanıtılması beklenen PlayStation 5'in kontrol cihazı, ilk kez kanlı canlı görüntülendi. Paylaşılan fotoğrafta yer alan kontrol cihazı, tasarım hakkında daha önceleri karşımıza çıkan sızıntıları doğrular nitelikte.

Hatırlayacağınız üzere Sony, birkaç ay önce PlayStation 5’in geleceğini doğrulamış ancak konsolun tasarımının neye benzeyeceği hakkında hiçbir açıklamada bulunmamıştı. Buna rağmen yeni çıkacak konsolun tasarımı ve özellikleri hakkında şimdiye dek birçok farklı sızıntıyla karşılaşmıştık.

Bugün ortaya çıkan yeni bir görüntüyse PlayStation 5’in kontrol cihazını ilk kez kanlı canlı görmemizi sağladı. Gelin detaylara daha yakından bakalım.

İşte ilk kez kanlı canlı görüntülenen DualShock 5:

Bundan birkaç ay önce sızdırılan ve farklı kaynaklar tarafından doğrulanan PS 5 geliştirici kiti fotoğraflarında DualShock 5 cihazını da belli belirsiz görebilmiştik. Bu zamana kadar hakkında sürekli tahminler yürüttüğümüz kontrol cihazına dair paylaşılan yeni fotoğraflar ise tasarım ve vadedilen özellikler hakkında daha somut tahminler yürütebilmeye olanak sağlıyor.

Paylaşılan fotoğrafta da görülebileceği üzere genel hatları itibarıyla DualShock 4’e oldukça benzer bir görüntüsü olan DualShock 5, kontrol cihazının üst kısmında yer alan dokunmatik yüzeyin biraz daha büyümesiyle dikkat çekiyor. Bununla birlikte yeni kontrol cihazının şu ana dek bilinen diğer özellikleri arasında “dokunsal geri bildirim” adı verilen yeni bir titreşim teknolojisi ve ayarlanabilir tetik tuşları bulunuyor.

Elbette bu fotoğraflardan yola çıkarak yukarıda belirttiğimiz bu donanımsal özelliklerin kontrol cihazında gerçekten var olup olmadığını anlayamayız. Bununla birlikte bu sızıntının herhangi bir resmiyetinin bulunmadığını da hatırlatalım. Öte yandan DualShock 4’te de pek sevilmeyen bir özellik olan dokunmatik yüzeyin, yeni kontrol cihazında daha da büyütülerek karşımıza konulacağını söyleyebiliriz.

Sony’nin 7 Ocak tarihinde başlayacak CES 2020 dâhilinde yeni konsolunu ilk kez görücüye çıkarması bekleniyor. Bu noktada tasarımı onaylanan yeni Xbox da Sony’nin elini çabuk tutmasında bir etken olabilir. Son olarak CES 2020 etkinliğinde yaşanabilecek herhangi bir gelişmeden haberdar olmak için bizi takipte kalabilirsiniz.