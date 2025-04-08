Dubai’de, WhatsApp ya da FaceTime gibi uygulamalarla görüntülü arama yapmak kesinlikle yasak. Peki ama neden?

Nüfusunun yaklaşık %90’ı yabancılardan oluşan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni oluşturan yedi emirlikten biri olan Dubai’nin genelinde; sesli ve görüntülü arama uygulamalarına izin verilmiyor.

İster kendi verinizi kullanın, ister Wi-Fi kullanın; yine de yapamazsınız. Bu durumdan kârlı çıkanlar ise “Etisalat” ve “du” gibi yerel telekom şirketleri. Tabii tek sebep bu değil. Hazırsanız Dubai’de WhatsApp aramaları neden yasak, detayına inelim.

Telekomünikasyon şirketlerinin gelir kaybına uğramaması, sebeplerden ilki.

BAE’de, telekomünikasyon sektörü, TDRA adlı kurum tarafından detaylı bir şekilde düzenleniyor. WhatsApp veya FaceTime gibi internet üzerinden sesli arama (VolP) hizmetleri, telefon operatörlerini saf dışı bırakabiliyor.

Hâl böyle olunca “Etisalat” ve “du” gibi devlet destekli şirketler, gelir kaybı yaşıyor. Kısacası WhatsApp ve FaceTime aramalarını kısıtlayarak ülkenin telekom gelirleri koruma altına alınıyor.

Bir diğer neden, güvenlik ve gizlilik kaygıları.

Birleşik Arap Emirlikleri, ulusal güvenliğe önem veriyor ve WhatsApp, uçtan uca şifreleme kullanarak yapılan görüşmelerin içeriklerini üçüncü taraflarca erişilmesi imkânsız hâle getirdiği için yetkililer, görüşmeleri denetleyemiyor. Bu da ulusal güvenlik için risk olarak görülüyor.

Lisanslı alternatifleri teşvik etmeye çalışıyorlar.

BAE, insanların WhatsApp veya FaceTime’da olduğu gibi iletişim kurabilmesi için yerel düzenlemelere uygun bazı VolP (internet aracılığı ile telefon görüşmeleri yapmak) uygulamaları geliştirdi.

BOTIM ve C’Me gibi söz konusu uygulamalar, telekomünikasyon şirketlerine zarar vermiyor çünkü yerel operatörler tarafından sunulan abonelik paketleriyle erişiliyor.

Görüntülü ve sesli konuşma dışındaki özelliklere erişim konusunda bir kısıtlama yok.

Dubai’de sorunsuz bir şekilde WhatsApp’tan mesajlaşma, video, görsel, ses kaydı gönderme yapabilirsiniz. Bunlara dair herhangi bir yasak yok. Kısıtlama, sadece sesli ve görüntülü aramalar için geçerli. Tabii yasağı delerek sesli ve görüntülü aramalar yapmak için VPN’e başvuranlar da var.

Kısacası Dubai’de WhatsApp/FaceTime aramalarına izin verilmemesinin ana sebebi; telekomünikasyonun devlet tekelinde olması ve güvenlik endişeleri diyebiliriz.

İleride bu yasağın değişime uğrama ihtimali var mı, bir süre sonra kaldırılır mı; bekleyip göreceğiz… Şimdilik durum bu şekilde.

Dubai hakkında daha fazla içerik: